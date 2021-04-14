В Никополе на Днепропетровщине недавно жестоко убили 51-летнюю волонтера Анжелу Мончинскую. Полиция выяснила мотивы этого преступления. Оказалось, что сперва это должно было быть лишь ограблением.

Злоумышленнику, которого задержали, – 25 лет. Он является жителем Никопольского района.

Подробнее Умерла в больнице: в Никополе напали на известного волонтера

Что выяснили правоохранители

Следователи установили, что мужчина напал на волонтера, чтобы ограбить ее. Однако женщина начала сопротивляться. Поэтому он нанес ей несколько сильных ударов, которые привели к смерти.

Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Меру пресечения ему должны были избрать в день похорон женщины – 14 апреля.

Какая информация была до этого

На женщину напали примерно в 5 утра 12 апреля.

Это случилось в здании на улице Электрометаллургов.

Она умерла в больнице.

Анжела Мончинская была волонтером с начала войны.

Она возила военным на фронт продукты и разные необходимые вещи.

Также ее наградили медалью "За верность украинскому народу".

Обратите внимание! За убийство известной стилистки Екатерины Положай приговорили к пожизненному заключению ее мужа. Он с особой жестокостью убил женщину в ее салоне красоты еще в ноябре 2015 года. Приговор ему огласили только 6 апреля. Подробнее – по ссылке.