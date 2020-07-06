Смолий объяснил, почему Украина не может печатать деньги
Бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что прямых призывов напечатать 100–200 миллиардов гривен не было. Однако некоторые чиновники на совещаниях говорили о проведении дополнительной эмиссии. Мол, в этом нет ничего страшного, таким образом дефицит бюджета покрывают Соединенные Штаты, Китай, Германия.
Предложения печатать гривну
Последствия эмиссии гривны в больших масштабах Яков Смолий прокомментировал в интервью LB.ua.
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По его словам, прямых просьб напечатать, например, 200 миллиардов гривен не было.
Но в целом во время очередного большого совещания кто-то бросал месседж, почему, например, Национальный банк не может помочь покрыть дефицит бюджета,
– рассказал Смолий.
Такие мысли объясняли тем, что все страны так делают – Соединенные Штаты, Китай, Германия.
В то же время в Нацбанке отмечали, что перечисленные страны имеют свободно конвертируемую валюту, которая входит в корзину валют МВФ. "Они могут печатать, потому что их доллары скупят", – отметил Смолий.
Почему для Украины это не выход
Экс-глава НБУ объясняет, что в Украине дополнительная эмиссия неизбежно приведет к ухудшению экономической ситуации.
Гривны станет больше, а размер экономики останется тот же. Это означает, что вырастут цены. А инфляция поползет вверх,
– заявил Смолий.
В результате произойдет девальвация национальной валюты.
К слову, ранее предложение использовать эмиссию для покрытия дефицита бюджета высказывала, в частности, нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер.
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Отставка Смолия: основное
- Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с поста главы НБУ из-за политического давления.
- Впоследствии Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде соответствующий проект постановления, а 3 июля нардепы поддержали отставку.
- Многие экономисты, представители международных организаций поддержали Смолия.
- СМИ заявили, что отставка стала следствием спора с президентом, а глава НБУ отреагировал эмоционально.
- Сейчас временной исполняющей обязанности главы НБУ является Екатерина Рожкова.
- Среди вероятных кандидатов на пост нового главы НБУ: глава правления государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко, бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук и экс-министр развития экономики Тимофей Милованов.