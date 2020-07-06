Бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что прямых призывов напечатать 100–200 миллиардов гривен не было. Однако некоторые чиновники на совещаниях говорили о проведении дополнительной эмиссии. Мол, в этом нет ничего страшного, таким образом дефицит бюджета покрывают Соединенные Штаты, Китай, Германия.

Предложения печатать гривну

Последствия эмиссии гривны в больших масштабах Яков Смолий прокомментировал в интервью LB.ua.

Читайте также Прогноз курса валют: оправится ли гривна после отставки Смолия на этой неделе

По его словам, прямых просьб напечатать, например, 200 миллиардов гривен не было.

Но в целом во время очередного большого совещания кто-то бросал месседж, почему, например, Национальный банк не может помочь покрыть дефицит бюджета,

– рассказал Смолий.

Такие мысли объясняли тем, что все страны так делают – Соединенные Штаты, Китай, Германия.

В то же время в Нацбанке отмечали, что перечисленные страны имеют свободно конвертируемую валюту, которая входит в корзину валют МВФ. "Они могут печатать, потому что их доллары скупят", – отметил Смолий.

Почему для Украины это не выход

Экс-глава НБУ объясняет, что в Украине дополнительная эмиссия неизбежно приведет к ухудшению экономической ситуации.

Гривны станет больше, а размер экономики останется тот же. Это означает, что вырастут цены. А инфляция поползет вверх,

– заявил Смолий.

В результате произойдет девальвация национальной валюты.

К слову, ранее предложение использовать эмиссию для покрытия дефицита бюджета высказывала, в частности, нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

Обратите внимание После встречи с Зеленским я понял, что должен уволиться, – Смолий

Отставка Смолия: основное