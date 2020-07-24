Почему украинцы ищут работу за границей: инфографика
Украинцы все чаще ищут работу за пределами Украины. Количество желающих за последний месяц выросла на 20%.
По данным "Опендатабот", в начале лета на сайте Jooble искали работу за рубежом меньше 7 тысяч пользователей, но с тех пор количество заинтересованных выросло до 8 тысяч.
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Популярные зарубежные рабочие направления для украинцев
Польша
Украинцам предлагают работу в пищевой промышленности, логистике и производстве бытовой химии – 5526 запросов.
Чехия
Для украинцев здесь найдется работа в сельском хозяйстве и в промышленности – 263 запроса.
Германия
Заробитчан из Украины больше всего ждут в промышленной и сельскохозяйственных сферах, а также нужен домашний персонал. Всего 183 запросов.
Где работают украинцы за рубежом / Инфографика 24 канала
Как ищут работу за границей украинцы
По данным социологических опросов, только 2,5% украинцев ищут работу за границей через интернет. Большинство попадает в Польшу по рекомендациям друзей и знакомых – 69,5%.
Карантин уменьшил активность соискателей и работодателей. Количество запросов от украинцев на работу за границей с марта по июнь уменьшилось на 60%. Но сейчас можно наблюдать постепенное восстановление.
Сколько поступило денежных переводов в 2019 году
- от трудовых мигрантов из Польши – 3,8 миллиарда долларов;
- из Чехии – 1,1 миллиарда долларов;
- из России трудовые мигранты перевели 1 миллиард долларов;
- из США – 0,98 миллиарда долларов;
- из Великобритании – 0,6 миллиарда долларов.