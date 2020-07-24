Украинцы все чаще ищут работу за пределами Украины. Количество желающих за последний месяц выросла на 20%.

По данным "Опендатабот", в начале лета на сайте Jooble искали работу за рубежом меньше 7 тысяч пользователей, но с тех пор количество заинтересованных выросло до 8 тысяч.

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Популярные зарубежные рабочие направления для украинцев

Польша

Украинцам предлагают работу в пищевой промышленности, логистике и производстве бытовой химии – 5526 запросов.

Чехия

Для украинцев здесь найдется работа в сельском хозяйстве и в промышленности – 263 запроса.

Германия

Заробитчан из Украины больше всего ждут в промышленной и сельскохозяйственных сферах, а также нужен домашний персонал. Всего 183 запросов.



Где работают украинцы за рубежом / Инфографика 24 канала

Как ищут работу за границей украинцы

По данным социологических опросов, только 2,5% украинцев ищут работу за границей через интернет. Большинство попадает в Польшу по рекомендациям друзей и знакомых – 69,5%.

Карантин уменьшил активность соискателей и работодателей. Количество запросов от украинцев на работу за границей с марта по июнь уменьшилось на 60%. Но сейчас можно наблюдать постепенное восстановление.

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