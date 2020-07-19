В Украину пришел музыкальный стриминг Spotify. Это очередной конкурент уже присутствующих на нашем рынке сервисов, предоставляющих доступ к музыке за регулярную ежемесячную плату. Средняя цена такого удовольствия составляет 150-200 гривен.

Готовы ли украинцы вообще заменить пиратское потребление легальным контентом, узнавали корреспонденты 24 канала.

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Украинка Наталья давно решила смотреть и слушать только легальный контент. Поэтому девушка подписалась на YouTube Premium, где слушает музыку и смотрит видео. Выписывает новостные издания, а также планирует оформить подписку на Netflix, чтобы легально смотреть фильмы и сериалы.

Это, в первую очередь, удобно, потому что мне, например, в поиске интересного контента не приходится перерывать огромное количество ресурсов. То есть, я знаю, что могу зайти на Netflix и там будет интересный сериал, который я захочу посмотреть,

– рассказала киевлянка Наталья Миняйло

Впрочем, не все украинцы такие ответственные, как Наталья. Большинство продолжает пользоваться пиратскими сайтами. Экономист Анатолий Амелин пояснил, что их существованию способствует недостаточно эффективная работа киберполиции и отсутствие наказания за потребление нелегального контента. Однако, не последнюю роль играет и финансовое обеспечение украинцев.

Spotify / Фото iXBT

"У многих нет физической возможности потреблять исключительно платный контент. Давайте будем честны. Соответственно, по мере роста доходов населения, что является задачей правительства: создавать стратегию развития, привлекать инвестиции, создавать рабочие места, увеличивать спрос на труд, повышая зарплаты. Тогда у людей появится физическая возможность больше потреблять именно легальный контент", – пояснил экономист Анатолий Амелин.

Впрочем медиаэксперт Федор Гречанинов другого мнения. Утверждает, что нежелание украинцев платить за легальный контент вызвано в большей степени ментальностью, чем низкими доходами. Мол, зачем платить, когда есть бесплатно.

Netflix / Фото Pulse News

По его словам, на сегодня в Украине есть миллион домохозяйств, которые начали платить деньги за легальное потребление. Однако, их могло бы быть значительно больше. Сам же пиратский контент это не только нарушение авторского права, но и нанесение ущерба экономике Украины.

"Пираты" в год зарабатывают сотни миллионов гривен. Убытки, которые они при этом приносят – миллиарды гривен. И это миллиарды гривен, которые недополучают легальные компании в гонорарах, доходах, налогах и так далее", – заявил директор стратегического развития медиагруппы Украина Федор Гречанинов.

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Украина стабильно попадает в десятку самых "пиратских" стран. При этом, украинцы все же постепенно отходят от пользования нелегальным контентом и переходят к ответственному потреблению. Однако, важно, по словам экспертов, чтобы этот темп только увеличивался, а не замедлялся.