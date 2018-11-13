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      Почему аэропорт "Борисполь" попал в глобальный антирейтинг: перечень проблем

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      Задержки рейсов и недовольство пассажиров. Согласно этим критериям главный аэропорт Украины в Борисполе, оказался в мировом антирейтинге по версии AirHelp. Правда, если присмотреться к таблице, то показатели нашего аэропорта иногда превышают оценку авиахабов мира-главных аэропортов Нью-Йорка и Лондона.

      Через "Борисполь" ежедневно летают тысячи пассажиров. Этот аэропорт считают наиболее популярным в Украине. И в этом году он даже стал лидером среди аэропортов Европы по темпам роста пассажиропотока.

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      А вот по качеству обслуживания украинский аэродром среди 141 аэропортов мира на седьмом месте с конца. По крайней мере, по версии компании AirHelp. Эксперты оценивают, насколько вовремя прилетают и улетают судна, удобно ли в аэропорту пассажирам, и какие отзывы они оставляют в Twitter. Рядом с "Борисполем" среди худших – аэропорт Bromma в Стокгольме – он на четвертой строчке с низу, ORY в Париже – он третий, 141 место в аэропорту KWI. Хоть все они расположены в столицах, но, в отличие от "Борисполя", не претендуют на звание главного аэропорта страны.

      бориспіль
      "Борисполь"

      Фактор пунктуальности с оценкой 4.3 балла из 10 потянул "Борисполь" вниз. Правда, виновные в задержке тех же чартеров не работники аэропорта, а авиакомпании. Они набирают слишком много заказов на перевозки туристов. Технические ресурсы же им этого не позволяют.

      Старый флот, который требует большого участия технического персонала. А они его пытаются эксплуатировать так, как эксплуатируют компании новый флот. Пассажиры клянут аэропорт как место, где они получают негативную информацию,
      – пояснил первый заместитель генерального директора МА "Борисполь" Евгений Дыхне.

      А эмоции выливаются в соцсети. Отзывы тоже учитывают аналитики AirHelp. "Борисполь" по этому критерию получил 4.9 балла. Хотя пользователи во всем мире критикуют охотнее, чем хвалят. Одни из крупнейших авиахабов мира-аэропорты Нью-Йорка и Лондона – получили вдвое меньше баллов, чем киевский. В "Борисполе" заверили, что на жалобы реагируют быстро.

      бориспіль
      Аэропорт

      По качеству же обслуживания нас оценили в 8 баллов, а это лучше, чем у сотен других аэропортов рейтинга, в частности, как у тех же аэропортов Нью-Йорка и Лондона. В "Борисполе" качественный сервис и для людей с инвалидностью, и для детей. "Борисполь" бы работал лучше, если бы мог свободнее распоряжаться своими доходами.

      70% из этого идет в фонд госимущества, а мы получаем только 30%,
      – сказал первый заместитель генерального директора МА "Борисполь".

      "Имущество государственного аэропорта сдается в аренду фондом госимущества, инвестиции осуществляет аэропорт с доходов капиталовложений, а доходы идут в бюджет. В основном об успешности аэропорта мы можем говорить тогда, когда аэропорт будет зарабатывать практически на всем", – рассказал авиаэксперт Василий Шевченко.

      И если бы эти изменения удалось реализовать, аэродром мог бы стать главным авиахабом, объединяющим Европу и Азию.

      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Новости Киева рейтинги Новости Борисполя авиация
      Источник: 24 канал
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