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Почему алкоголь опасен для сердца

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Злоупотребление алкоголем влияет на здоровье сердца
Злоупотребление алкоголем влияет на здоровье сердца / Фото из открытых источников

Употребление алкогольных напитков существенно повышает частоту сердечных сокращений, как следствие – это может спровоцировать развитие разных видов аритмии.

К такому выводу пришла группа немецких ученых под руководством сотрудников Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана, сообщается на сайте ESC.

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Во время исследования специалисты проанализировали результаты ЭКГ (электрокардиография) и показатели концентрации алкоголя в воздухе, который выдыхали 3012 людей, средний возраст которых составил 35 лет.

Исследователи также учитывали пол, имеются ли сердечные заболевания и применяются ли для их лечения медикаменты, а также наличие вредных привычек.

Тщательный анализ результатов выявил связь между потреблением алкоголя и повышением частоты сердечного ритма.

Кардиологи считают, это может вызвать дисбаланс в работе симпатического и парасимпатического отделов нервной системы, который появляется из-за потребления алкоголя.

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Ученые признают, что долгосрочное влияние алкоголя на ускорение сердечного ритма и болезни сердца еще требует изучения. Но кардиологи подчеркивают, что во многих случаях именно учащенное сердцебиение провоцирует различные виды аритмии, в частности, фибрилляцию предсердий – это заболевание, при котором мышечные волокна верхних камер сердца (предсердий) начинают сокращаться очень часто и хаотично.

"Поэтому вполне вероятно, что высокий пульс после употребления алкоголя может привести к аритмии", – считает доктор Мориц Синнер.

Теги: LifeStyle Алкоголь Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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