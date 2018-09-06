Почему американская группа The Gitas отказался от тура по России: подробности

Украинский музыкант и продюсер, фронтмен американской гранж-рок-группы The Gitas Александр Чемеров, рассказал, почему его группа отказался ехать в большое турне по России.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна Суміш и The Gitas

Нас приглашали в Россию как международную группу – украинскую, однако из Лос-Анджелеса. Мы могли бы поехать, но для меня это недопустимо. Хоть и не имею суперпатриотических наклонностей, а больше тяготею к космополитизму.... Однако мы отказались от тура по России,

– ответил Чемеров.

Он также добавил, что не осуждает артистов, которые гастролируют в стране-агрессоре.

"Гастролировать в России или нет – личное дело каждого", – считает музыкант.

Кто такие The Gitas?

Украинско-американская гранж-рок-группа, основал украинский музыкант и продюсер, бывший фронтмен культовой украинской группы "Димна Суміш" Александр Чемеров в 2014 году в Лос-Анджелесе.

Группа выпустила два альбома "Beverly Kills"(2017) и "Garland"(2015) и работает над третьим.

В 2019 The Gitas отправится в мировой тур по Аргентине, Бразилии, Мексике, Германии, Польше и Украине.