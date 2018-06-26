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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Почему Анну Седокову хотят лишить родительских прав: появились новые детали

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Анну Седокову хотят лишить родительских прав
Анну Седокову хотят лишить родительских прав / Фото из Іnstagram

Уже несколько месяцев между певицей Анной Седоковой и ее бывшим мужем, бизнесменом Максимом Чернявским продолжается борьба за общую дочь Монику. Даже сообщалось, что Максим якобы пытается лишить Анну родительских прав.

Однако долгое время не было известно о причине конфликта. Новые подробности рассказала женщина, которая представилась мамой Максима, бывшей свекровью Анны.

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Она написала большие комментарии под фото на странице сына, в которых рассказала свою позицию относительно ситуации. Впоследствии Чернявский удалил эти комментарии матери, но сетью распространились скриншоты.

Так, по словам женщины, Седокова решила забрать Монику в путешествие для съемок нового проекта, вместо того, чтобы отправить девочку в школу. Напомним, певица согласилась быть ведущей шоу о путешествиях "Вокруг света во время декрета" на российском канале.

 

 

"Никто никого не отбирал. Анна строила свою карьеру, раз в три месяца на две недели возвращалась в Лос-Анджелес и снова улетала в Москву. Мона жила постоянно с папой и нас всех это устраивало. А Максим ей еще и алименты платил, чтобы ребенка не трогала. А теперь Моничка подросла, можно на ней зарабатывать: реклама одежды, съемки шоу и прочее. А учиться? Зачем? А вот папа решил, что девочка пойдет в школу, а не работать", – написала женщина.

 

Сейчас Седокова не комментирует выражения бывшей свекрови.

Седокова и Чернявский стали родителями в 2011 году. Певица также воспитывает 13-летнюю дочь Алину от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем и годовалого сына Гектора. Кто отец мальчика – до сих пор неизвестно.



 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Дети
Источник: 24 Канал
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