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      Почему Аваков до сих пор на должности и серьезные изменения в трудовом кодексе – видео недели

      - Читати новину українською

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Почему Аваков до сих пор на должности

      Из-за высокого антирейтинга главы МВД Арсена Авакова общественность начала выдумывать конспирологические теории: якобы он спровоцировал протесты в Новых Санжарах. Но в списке подопечных Авакова и реальных дел хватает: пьяные ДТП, обворовывание офисов, дела против журналистов. Реформу МВД называют проваленной, но при этом министр на своей должности уже шесть лет.

      Смотрите видео: миф о незаменимости Авакова

      Что ждет украинцев в трудовом кодексе

      Кабинет Министров подготовил изменения в трудовое законодательство, которое не менялось почти 50 лет. Правительственный законопроект "О труде" внесли в парламент накануне нового года. В нем немало нововведений, главное – трудовые договоры, на которых будут строиться отношения между работниками и работодателями.

      Смотрите видео: серьезные изменения в трудовом кодексе

      Гора отходов под окнами общежития в Кропивницком

      Жители многоэтажек на окраинах Кропивницкого ежедневно видят под окнами пакеты с мусором, шприцы и разбитые бутылки. Все это из-за соседей из общежития, которые устроили свалку посреди жилого массива. Они выбрасывают мусор прямо со своих балконов.

      Смотрите видео: в Кропивницком жители выбрасывают мусор прямо из окон

      Пенсионеры учатся пользоваться смартфонами

      Министерство цифровой трансформации учит людей старшего возраста пользоваться интернетом и гаджетами. Им дают смартфоны и создают аккаунты в соцсетях. Как все происходит и для чего это нужно – читайте дальше.

      Смотрите видео: как обучают пенсионеров

      Финансовая поддержка новорожденным

      Верховной Раде предложили финансово поддерживать будущих украинцев. Речь идет о 50 тысячах гривен из государственного бюджета, которые будут идти на депозит каждому новорожденному ребенку. Воспользоваться деньгами можно будет не сразу, а после достижения совершеннолетия.

      Смотрите видео: Что известно о подводных камнях законопроекта

       

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Пенсионный фонд Министерство цифровой трансформации Новости Черкасс Новости Кропивницкого Законодательство Рынок труда Зарплата Министерство внутренних дел Протесты Офіс Президента Владимир Зеленский Арсен Аваков
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