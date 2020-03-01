Почему Аваков до сих пор на должности и серьезные изменения в трудовом кодексе – видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Почему Аваков до сих пор на должности

Из-за высокого антирейтинга главы МВД Арсена Авакова общественность начала выдумывать конспирологические теории: якобы он спровоцировал протесты в Новых Санжарах. Но в списке подопечных Авакова и реальных дел хватает: пьяные ДТП, обворовывание офисов, дела против журналистов. Реформу МВД называют проваленной, но при этом министр на своей должности уже шесть лет.

Смотрите видео: миф о незаменимости Авакова

Что ждет украинцев в трудовом кодексе

Кабинет Министров подготовил изменения в трудовое законодательство, которое не менялось почти 50 лет. Правительственный законопроект "О труде" внесли в парламент накануне нового года. В нем немало нововведений, главное – трудовые договоры, на которых будут строиться отношения между работниками и работодателями.

Смотрите видео: серьезные изменения в трудовом кодексе

Гора отходов под окнами общежития в Кропивницком

Жители многоэтажек на окраинах Кропивницкого ежедневно видят под окнами пакеты с мусором, шприцы и разбитые бутылки. Все это из-за соседей из общежития, которые устроили свалку посреди жилого массива. Они выбрасывают мусор прямо со своих балконов.

Смотрите видео: в Кропивницком жители выбрасывают мусор прямо из окон

Пенсионеры учатся пользоваться смартфонами

Министерство цифровой трансформации учит людей старшего возраста пользоваться интернетом и гаджетами. Им дают смартфоны и создают аккаунты в соцсетях. Как все происходит и для чего это нужно – читайте дальше.

Смотрите видео: как обучают пенсионеров

Финансовая поддержка новорожденным

Верховной Раде предложили финансово поддерживать будущих украинцев. Речь идет о 50 тысячах гривен из государственного бюджета, которые будут идти на депозит каждому новорожденному ребенку. Воспользоваться деньгами можно будет не сразу, а после достижения совершеннолетия.

Смотрите видео: Что известно о подводных камнях законопроекта