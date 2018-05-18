Почему беременным и детям необходимо есть рыбу: интересные факты

Женщины, которые едят жирную рыбу во время беременности или грудного вскармливания, могут снизить риск развития бронхиальной астмы, пищевой аллергии или сенной лихорадки у их детей.

Об этом сообщили ученые, которые получили соответствующие результаты исследований, передает "Страна здоровья".

"Употребляйте рыбу, чтобы уменьшить риск развития аллергии у ваших детей", – отметила ученый Карин Йонссон из Университета Чалмерса в Швеции.

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Кроме того, дети, которые ели рыбу, яйца и муку в раннем возрасте, имели низкий риск развития аллергии. А все благодаря содержанию в крови Омега-3, которая есть в этих продуктах.

Уровень увеличивается с потреблением мамой жирной рыбы. Матери детей с высокой долей Омега-3 в крови ели много рыбы во время беременности и лактации, а также мы могли увидеть доказательства этого в грудном молоке,

– отметила Йонссон.