Почему беспроводная зарядка iPhone приносит больший вред смартфонам: объяснение эксперта

Эксперт провел несколько исследований, в которых обнаружили, что использование беспроводной зарядки приносит большой вред смартфонам iPhone X и iPhone 8.

Об этом сообщают на ZDNet.

А все из-за того, что беспроводная зарядка для гаджетов может привести к большему износу батареи, чем зарядка через кабель. Однако какого именно iPhone касается такая проблема, автор исследования Эдриан Кингсли-Хьюз не отметил.

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Шесть месяцев назад он начал пользоваться беспроводным зарядным устройством, и батарея его гаджета уже практически полностью износилась. И это было произведено лишь 135 полных циклов зарядки.



Беспроводная зарядка для iPhone 8

Для сравнения, Эдриан добавил, что аккумулятор его предыдущего iPhone 6 Plus после 800 циклов зарядки и до сих пор имеет 80 процентов от первоначальной емкости. Эксперт отметил, что не только флагманские iPhone имеют такой досадный недостаток, – пользователи телефонов на базе Android также столкнулись со значительным износом аккумуляторов при использовании беспроводных зарядок.