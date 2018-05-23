Почему бессонница опасна для здоровья

Лишь несколько бессонных ночей могут нарушить обмен веществ и увеличить содержание сахара в крови.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Боулдер. Научная работа ученых опубликована в журнале PNAS.

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В эксперименте приняли участие шесть здоровых мужчин в возрасте до 30 лет. Они провели шесть дней под наблюдением медиков, которые фиксировались их активность, диету, сон и количество получаемого света.

Первые два дня участники жили по обычному режиму, со временем их постепенно перевели на обратный график: вся активность и питание происходили ночью, а спали добровольцы днем.

Каждые четыре часа врачи брали у мужчин анализ крови. Специальный прибор, который сделали в Университете Боулдер, позволил ученым узнать "расписание" работы более тысячи белков.

Чем опасна бессонница? Как обнаружили ученые, смена режима привела к деформациям в 129 соединениях. В частности в глюкагони, который побуждает печень отправлять больше сахара в кровоток.

Исследование позволило объяснить экспертам, почему работники ночных смен в среднем чаще болеют диабетом, чем люди, что работают в обычном режиме.