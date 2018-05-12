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Почему бессонница так опасна для беременных

27 Читати новину українською
Бессонница опасна для беременных
Бессонница опасна для беременных / hamilelikhesaplama.net

Если у беременной женщины есть проблемы со сном, в частности, бессонница или апноэ, у нее повышенный риск преждевременных родов.

Об этом заявили сотрудники Калифорнийского университета, которые анализировали состояние двух групп женщин, передает Nashamama.

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Первая группа женщин состояла из женщин, у которых были нарушения сна, а вторая –  беременные без расстройств сна.

В результате наблюдений ученые выяснили, что преждевременные роды (до 37-й недели) у женщин с нарушением сна происходили в 14,6% случаев. Во второй группе такой показатель был равен 10,9%.

Если у беременных было апноэ, то риск преждевременных родов (ранее 34-й недели) повышался более чем вдвое. При диагностированной бессоннице риск возрастал почти вдвое.

Медики подчеркивают –  беременные женщины должны внимательно следить за качеством сна. От этого будет зависеть их здоровье и здоровье малыша.

Теги: Здоровье Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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