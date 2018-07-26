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Почему болит голова у ребенка: основные причины

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Почему болит голова у ребенка
Почему болит голова у ребенка / ivetta.ua

Иногда ребенок может жаловаться на головную боль, чаще всего она возникает у детей школьного возраста, чем младшего.

Об основных причинах головной боли у младенцев и детей рассказал Константин Елиневский, пишет ТСН.

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У детей грудного возраста голова болит из-за процесса адаптации к условиям окружающей среды. Адаптационные процессы могут вызвать колебания внутричерепного давления.

Основные причины головной боли у детей

Переутомление

Из-за большого напряжения у детей школьного возраста может болеть голова. Снять его помогут активный отдых и прогулки на свежем воздухе.

Чому болить голова у дитини

Почему болит голова у ребенка

Кислородное голодание

Головную боль может вызвать душный воздух, когда долго не проветривали.

Неправильный режим питания

В колбасе и мясных продуктах промышленного производства содержатся нитриты (соли азотистой кислоты), которые влияют на сосуды головного мозга.

Глистные инвазии

К ним относятся паразиты, которые проникают в организм человека и отрицательно влияют на нервную систему и головной мозг – аскариды, лямблии.

Респираторные вирусные инфекции

Головная боль возникает из-за токсинов, которые образуют вирусы.

Головний біль виникає через віруси

Головная боль возникает из-за вирусов

Повышение температуры тела при РВИ до более 38 градусов.

Мигрень

Основными симптомами являются интенсивная головная боль в лобной части головы, которая плохо снимается обезболивающими препаратами.

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Теги: Здоровье Инфекция Дети
Источник: 24 Канал
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