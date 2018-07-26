Почему болит голова у ребенка: основные причины
Иногда ребенок может жаловаться на головную боль, чаще всего она возникает у детей школьного возраста, чем младшего.
Об основных причинах головной боли у младенцев и детей рассказал Константин Елиневский, пишет ТСН.
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У детей грудного возраста голова болит из-за процесса адаптации к условиям окружающей среды. Адаптационные процессы могут вызвать колебания внутричерепного давления.
Основные причины головной боли у детей
Переутомление
Из-за большого напряжения у детей школьного возраста может болеть голова. Снять его помогут активный отдых и прогулки на свежем воздухе.
Почему болит голова у ребенка
Кислородное голодание
Головную боль может вызвать душный воздух, когда долго не проветривали.
Неправильный режим питания
В колбасе и мясных продуктах промышленного производства содержатся нитриты (соли азотистой кислоты), которые влияют на сосуды головного мозга.
Глистные инвазии
К ним относятся паразиты, которые проникают в организм человека и отрицательно влияют на нервную систему и головной мозг – аскариды, лямблии.
Респираторные вирусные инфекции
Головная боль возникает из-за токсинов, которые образуют вирусы.
Головная боль возникает из-за вирусов
Повышение температуры тела при РВИ до более 38 градусов.
Мигрень
Основными симптомами являются интенсивная головная боль в лобной части головы, которая плохо снимается обезболивающими препаратами.
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