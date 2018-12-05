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      Почему болит голова в затылке и других точках: причины и советы

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      Почему болит голова в затылке и других точках: причины головой боли
      Почему болит голова в затылке и других точках / diagnoz03.in.ua

      Головная боль сейчас беспокоит едва не каждого – из-за изменения погоды, магнитных бурь, стрессов и многого другого. Но не стоит забывать, что среди причин могут быть перепады давления или, например, гайморит.

      По характеру и месту боли можно определить причины недуга и назначить правильное лечение, передает "МедОбоз".

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      Причины головной боли: пульсирующая боль с левой или правой стороны головы

      Обычно боль в этом месте тупая и давящая резкая или жгучая. Если вместе с болью у вас резкая реакция на свет, тошнота, озноб или острая реакция на запахи – это мигрень. В таком случае, чтобы облегчить самочувствие, стоит выпить горячего черного чая и обезболивающее средство класса триптанов.

      Причины головной боли: боль при наклоне головы вперед

      Если у вас ощущение, будто голова зажата в тиски, и боль сопровождается спазмами, а при наклоне головы вперед неприятное ощущение усиливается – это боль напряжения. Улучшить самочувствие поможет расслабляющий массаж и обезболивающие лекарства с содержанием аспирина.

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      Причины головной боли: резкая сверлящая боль в глазу

      Такая боль часто появляется в комплексе с ощущением жжения лица и покраснением кожи, заложенным носом и слезами. И такие неприятные ощущения могут преследовать вас до 8 раз в сутки – у вас, вероятнее всего, кластерная головная боль.

      Спасаться от боли стоит лекарственными средствами-триптанами и кислородными масками. Кроме того, обязательно необходимо обратиться к врачу, ведь головная боль может свидетельствовать о серьезной патологии, в частности, сосудов головного мозга.

      Причины головной боли: тупая боль по всей голове

      Если у вас такая головная боль сопровождается гудением в ушах, ощущается головокружение, слабость и холод в конечностях – у вас пониженное давление.

      В таком случае попробуйте съесть кусок черного шоколада или крепкого кофе. Если это вам не поможет, то примите препарат для нормализации давления.

      via GIPHY

      Причины головной боли: болит голова в затылке

      Тошнота, заложенность ушей, немеют руки, "мушки" перед глазами и боль, которая давит – у вас повышенное давление.

      Необходимо измерить артериальное давление, и, если оно составляет 140/90 и выше, – вызывайте "скорую", а пока едут медики – примите препарат для нормализации давления. Также можно попробовать облегчить состояние горячим компрессом, приложенным к ногам, и холодным – к голове.

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      Причины головной боли: голова "вот-вот взорвется"

      Когда вместе с головной болью проявляется слабость, тошнота – это признаки интоксикации. В таком случае сначала необходимо промыть желудок и выпить сорбент и препарат с аспирином, парацетамолом или ибупрофеном.

      Причины головной боли: ощущение давления на верхней части головы

      Если такая боль "расходится" по всей голове, есть тошнота, вы невнимательны и присутствует нервозность – это последствия недосыпа и пережитого стресса. Выпейте седативное средство, например, валериану или мятный или мелиссовый чай. И обязательно необходимо выспаться.

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      Теги: Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
      Источник: 24 Канал
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