Почему болит желудок во время беременности: распространенные причины
Во время беременности женщины часто сталкиваются с возникновением проблем со здоровьем. Наиболее распространенной из них является – боль в желудке.
Дело в том, что во время беременности растет матка, которая давит на все органы рядом, пишет "Наша мама".
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Таким образом, желудок начинает работать вдвое быстрее, это может вызвать боль в органе, также страдают и другие органы.
Основные причины боли в желудке во время беременности:
– токсикоз, ранний и поздний;
– несварение;
– сильные физические нагрузки;
– аллергические реакции;
– метеоризм;
– постоянные стрессы;
– изжога;
– запоры при беременности;
– напряжение мышц живота;
– обострения хронических заболеваний желудочно–кишечного тракта – гастрита, язвенной болезни и прочее.
К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что популярного диагноза "тонус или гипертонус матки", который могут услышать пациентки от врача на ранних сроках беременности, не существует.