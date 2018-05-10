Почему болит желудок во время беременности: распространенные причины

Во время беременности женщины часто сталкиваются с возникновением проблем со здоровьем. Наиболее распространенной из них является – боль в желудке.

Дело в том, что во время беременности растет матка, которая давит на все органы рядом, пишет "Наша мама".

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Таким образом, желудок начинает работать вдвое быстрее, это может вызвать боль в органе, также страдают и другие органы.

Основные причины боли в желудке во время беременности:

– токсикоз, ранний и поздний;

– несварение;

– сильные физические нагрузки;

– аллергические реакции;

– метеоризм;

– постоянные стрессы;

– изжога;

– запоры при беременности;

– напряжение мышц живота;

– обострения хронических заболеваний желудочно–кишечного тракта – гастрита, язвенной болезни и прочее.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что популярного диагноза "тонус или гипертонус матки", который могут услышать пациентки от врача на ранних сроках беременности, не существует.