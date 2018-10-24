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      Почему болят руки: основные причины возникновения артроза

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      Артроз
      Артроз / gradskiportal018.rs

      Артроз – это заболевание суставов, вызванное дегенерацией суставного хряща. Оно приводит к нарушению подвижности сустава, которое вызывает неприятную боль.

      Об этом рассказал ортопед-травматолог Роман Родак, передает "Сегодня".

      Артроз пальцев рук – возрастное заболевание, ведь стареют все ткани организма, ухудшается усвоение кальция и происходят гормональные изменения. Но болезнь продолжает "молодеть", от нее страдают не только пожилые люди.

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      По словам врача, артроз провоцируют такие скрытые риски, как нездоровое питание, дефицит аспирина и свисающие со стола локти. Также на развитие болезни влияет генетическая предрасположенность.

      1. Одной из них является плохое кровообращение – если хрящевая ткань плохо снабжается кровью, она хронически недополучает питательные вещества, поэтому быстрее стареет.

      via GIPHY

      Что делать? Стоит гулять на свежем воздухе каждый день по 5 км. Ведь икроножные мышцы – это "насос", который прокачивает не менее 40% всего объема крови в организме человека. Также полезными будут подъемы по лестнице, амплитудное движение ступнями от себя и на себя, подъем и опускание на стопу и тому подобное.

      Читайте также: 3 болезни, которые провоцируют возникновение артроза

      Чтобы улучшить кровообращение, стоит есть ягоды, фрукты и овощи красного цвета. И важно следить за питьевым режимом. Избегайте сладкой газировки, снеков и фастфуда.

      2. Если в организме снизился уровень коллагена (гиалурон и коллагеновые волокна образуют хрящевую ткань), организму не хватает витаминов А (тыква, морковь, печень), Е (растительное масло, сыр, орехи) и бульонов на основе говяжьих костей и хрящей.

      Уничтожать коллаген в организме может и питьевая вода, в которой много фтора. Особенно стоит обратить внимание на это жителям Луганщины, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей. А вода Полтавской, Кировоградской, Днепровской и Донецкой областей имеет завышенный уровень фтора – лучше использовать бутилированную воду.

      3. Если при работе за компьютером локти лежат не на столе – зажимается нерв в запястье, соответственно, ухудшается кровообращение всех частей кисти и увеличивается их износ. Если вы чувствуете боль в кисти, локте или плече, онемение руки или покалывание – немедленно обратитесь к врачу.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Лечение Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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