Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо

Когда менеджеры хотят денег, хотят высокие зарплаты и большие премии – это естественно, это объяснимо. Мотивация этих людей понятна. Тут все просто, человек хочет много зарабатывать. Но не понятно, когда человек этого не хочет, это противоестественно. Это значит, что у него есть скрытая мотивация. Какой она может быть, если он ее скрывает? Только преступной.

Человек хочет украсть и готов ради этого получать мало денег официально. И естественно, что такой человек украдет больше. Потому что красть опасно, потому что надо делиться со всеми вокруг и потому, что лимита воровства просто не существует.

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Мне нравится, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил большую премию и отправил ее маме. Да, я само собой ему завидую. Я бы тоже хотел такую премию. И тут даже не важно, заслужил он ее или нет. Потому что если бы Коболев отказался от возможности премии, то у него должна была бы быть для этого мотивация. Но какая?

Только политическая целесообразность, ведь волну популизма легко себе было представить. И будь он политический назначенец, которому главное – удержаться на должности, он бы не взял ее. Отказался. Отправил на армию, а не маме. И тогда бы все было плохо. Потому что для такого поступка нужна была бы финансовая мотивация. А значит, он бы хотел любой ценой сохранить должность.

Но зачем она ему, если он не получает за нее денег? Только чтобы украсть. И я очень рад, что выбор Коболева заработать для компании много денег и получить законную премию, а не любой ценой оставаться в должности, чтобы воровать.

Поймите, другого выбора не существует. Единственный мотиватор, который работает с людьми, это финансы. У нас долго были бесплатные менеджеры. Но они приносили "Нафтогазу" убытки, забывали об исках в Стокгольме, заключали убыточные контракты. И это не случайно. Человек – та еще скотина. И я хочу понимать его мотивацию. Иначе это будет мне очень дорого стоить.

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И забудьте о том, что кто-то может работать долго и эффективно на волонтерских началах. Не может. Так не работает. И если мы хотим, чтобы менеджеры работали на нас, мы должны им платить. Иначе им будут платить другие. Но и доходы тогда будут от их деятельности получать другие. И ведь никто не сомневается, что большая часть депутатов и министров получают неофициальные доплаты, правда?

Представьте, у вас есть вакансия на государственной компании. Топ-вакансия. И вам туда нужен профессионал. Но профессионалы всегда нужны, и частному бизнесу тоже. И вот у потенциального менеджера есть выбор. Комфортная работа за высокую зарплату в частном секторе. А даже в Украине это десятки тысяч долларов. Или переход на государственную компанию. А что там? А там его ждет плохо работающий механизм, который надо исправлять. Коррупционные схемы, с которыми надо бороться. Персонал, который не очень привык работать. Уголовные дела и визиты прокуроров и сбушников в том случае, если он начинает ломать коррупционные схемы. Согласитесь, преимущества частного сектора очевидны. И вы при этом хотите платить меньше денег? Кого вы тогда привлечете? Либо идиота, либо коррупционера.

К примеру, когда "Укрпочтой" руководили бессеребреники, закупки компанией осуществлялись на 40 процентов дороже. Даже с учетом инфляции. Правда, показательно? Более того, сейчас активно правительство нападает на руководство "Укрпочты" за то, что компания больше не хочет разносить пенсии себе в убыток. То есть руководство компании хочет сделать компанию прибыльной. Странное желание, правда? Более того, такого желания не было у предыдущего менеджмента.

И вот что выходит – есть бессеребреники, которые готовы почти бесплатно работать на государство, но им почему то плевать на финансовый результат. Главное быть лояльными руководству. Не чувствуете подвох? Они одновременно готовы бесплатно работать за народ, но делают все, чтобы не потерять свою должность из-за потери политической крыши, но совершенно безучастны к финансовому результату. Менеджеры мечты?

И да, политики ругают менеджеров, что те хотят высокие зарплаты. Но есть выход. Политики должны рассказать менеджерам, как получать мало денег, но жить богато. Это умеют делать политики-оппозиционеры и представители власти. Так пусть раскроют свой секрет. Публично. И если он нам всем понравится, то может менеджеры тоже согласятся на низкие зарплаты.

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Высокие зарплаты не гарантируют порядочности. Но они дают шанс привлечь порядочного профессионала, которые на низкую зарплату не пойдет никогда. И да, менеджеры, которые дорого стоят, могут давать положительный результат. Какой результат могут давать дешевые украинские политики мы все знаем. Мы все помним, какое место по ВВП на душу населения занимает Украина.