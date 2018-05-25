Почему большинство женщин имитируют оргазм: ответ психолога

Кандидат психологических наук Эрин Купер рассказала, что женщины могут чувствовать необходимость "играть" во время секса и демонстрировать достижение оргазма.

Исследования показывают, что от 50 до 65% женщин имитируют оргазм, информирует Lifehacker.

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По ее убеждению, это зависит от распространенного в мире мнения о том, что имитация наслаждения увеличивает удовольствие мужчины.

Психолог отмечает, что все факторы можно разделить на два типа – те, благодаря которым можно избежать определенных аспектов секса и те, которые могут улучшить его качество.

Среди основных причин имитации оргазма – это желание защитить партнера, завершить секс. Также таким образом женщина хочет избежать переживания относительно собственной сексуальности и увеличить собственное возбуждение.

К тому же, канадские ученые обнаружили, что около 25% мужчин тоже иногда притворяются.

Акушер-гинеколог Ольга Белоконь уверяет, что отсутствие оргазма во время секса не является отклонением, фригидностью или заболеванием. По ее словам, неважно, какие зоны стимулирует женщина, чтобы это достичь.

К тому же, поскольку желание является двигателем сексуальности, немало именно от него зависит – каким будет секс. Ученые рассказали, какие факторы влияют на формирование либидо.