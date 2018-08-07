15:28
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, 6 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему бульон может представлять серьезную опасность для здоровья

111 Читати новину українською
Почему бульон опасен для организма
Почему бульон опасен для организма / radka.in.ua

Бульон, который является основой для приготовления многих блюд в заведениях общественного питания, может быть очень вредным для человека.

Диетологи рекомендуют не потреблять в заведениях питания блюда, которые могут быть приготовлены на бульоне, в частности, это касается плова и лапши, передает Аif.

Читайте также: Как уберечь печень: простые правила

Если мясо приобретенное в супермаркете или на рынке, нужно сливать воду, в которой варилась курица, свинина или говядина.

Ведь мясо от крупных поставщиков часто серьезно "накачанное" антибиотиками, гормонами и другими вредными веществами, которые ускоряют рост животных и птицы.

via GIPHY

Эти вещества могут быть для человека очень опасными. Ведь из-за постоянного употребления антибиотиков с пищей бактерии становятся устойчивыми к лекарствам. Поэтому при серьезном заболевании терапия антибиотиками может не подействовать.

Поэтому лучше всего покупать курятину, говядину и свинину в проверенных поставщиков, которые не выкармливают птицу и животных опасными веществами.

Специалисты советуют покупать сразу суповой набор или отделять мясо от костей и варить бульон исключительно на них. А именно мясо рекомендуют проварить отдельно несколько раз в воде, которую после этого выливают. И тогда уже готовое мясо добавлять в бульон.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Советы Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
сегодня, 15:01 Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
Злой Одессит
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сегодня, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Маэстро на все руки: легендарному солисту Iron Maiden Брюсу Дикинсону – 60!
сегодня, 10:01 Маэстро на все руки: легендарному солисту Iron Maiden Брюсу Дикинсону – 60!
Анатолій Яворський
Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
сегодня, 08:44 Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
Володимир Співаковський
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 августа, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук