Почему бульон может представлять серьезную опасность для здоровья

Бульон, который является основой для приготовления многих блюд в заведениях общественного питания, может быть очень вредным для человека.

Диетологи рекомендуют не потреблять в заведениях питания блюда, которые могут быть приготовлены на бульоне, в частности, это касается плова и лапши, передает Аif.

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Если мясо приобретенное в супермаркете или на рынке, нужно сливать воду, в которой варилась курица, свинина или говядина.

Ведь мясо от крупных поставщиков часто серьезно "накачанное" антибиотиками, гормонами и другими вредными веществами, которые ускоряют рост животных и птицы.

Эти вещества могут быть для человека очень опасными. Ведь из-за постоянного употребления антибиотиков с пищей бактерии становятся устойчивыми к лекарствам. Поэтому при серьезном заболевании терапия антибиотиками может не подействовать.

Поэтому лучше всего покупать курятину, говядину и свинину в проверенных поставщиков, которые не выкармливают птицу и животных опасными веществами.

Специалисты советуют покупать сразу суповой набор или отделять мясо от костей и варить бульон исключительно на них. А именно мясо рекомендуют проварить отдельно несколько раз в воде, которую после этого выливают. И тогда уже готовое мясо добавлять в бульон.

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