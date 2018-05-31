Почему быть "совой" – вредно: объяснение ученых

Ученые предполагают, что проблемы со здоровьем часто связаны с образом жизни людей.

Такой жизненный цикл, когда человек себя хорошо чувствует ночью, влечет за собой немалые риски для здоровья, пишет TIME.

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Недостатки "сов"

"Совы" имеют на 30% больше шансов иметь повышенное артериальное давление и диабет, чем "жаворонки". Также "совы" менее склонны к физическим упражнениям – они больше времени сидят.



Кроме того, питание поздно ночью может привести к набору веса. Очевидно, что из-за активной жизни ночью "совы" меньше спят. Они более склонны к рискованным поступкам, одиночеству, депрессии и тревожным расстройствам, по сравнению с "жаворонками".

Преимущества "сов"



Такие люди более склонны к социальным связям, они имеют более высокий уровень когнитивных способностей и производительные и креативнее, чем "жаворонки".



Со слов ученых, большинство "сов" могут иметь укоренившийся хронотип в ДНК, и около 50% – это генетика.