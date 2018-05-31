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Почему быть "совой" – вредно: объяснение ученых

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Почему быть
Почему быть "совой" вредно / hamburg.mitvergnuegen.com

Ученые предполагают, что проблемы со здоровьем часто связаны с образом жизни людей.

Такой жизненный цикл, когда человек себя хорошо чувствует ночью, влечет за собой немалые риски для здоровья, пишет TIME.

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Недостатки "сов"

"Совы" имеют на 30% больше шансов иметь повышенное артериальное давление и диабет, чем "жаворонки". Также "совы" менее склонны к физическим упражнениям – они больше времени сидят.

Кроме того, питание поздно ночью может привести к набору веса. Очевидно, что из-за активной жизни ночью "совы" меньше спят. Они более склонны к рискованным поступкам, одиночеству, депрессии и тревожным расстройствам, по сравнению с "жаворонками".

via GIPHY

Преимущества "сов"

Такие люди более склонны к социальным связям, они имеют более высокий уровень когнитивных способностей и производительные и креативнее, чем "жаворонки".

Со слов ученых, большинство "сов" могут иметь укоренившийся хронотип в ДНК, и около 50% – это генетика.

via GIPHY

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье исследования
Источник: 24 Канал
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