Почему человек набирает лишний вес: названа основная причина
Новые данные исследований ученых подтвердили, что употребление большого количества жирной пищи является единственной причиной увеличения веса.
Об этом сообщает Вoston25news.
Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах, которых держали на 30-ти различных режимах питания в течение трех месяцев, что эквивалентно 9 годам у людей.
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Каждый рацион отличался содержанием жиров, углеводов и белков. Поэтому ученые следили – как меняется масса тела у мышей, в частности, проводили МРТ-сканирование для оценки жировых отложений.
Результаты показали, что единственное, что заставляло грызунов набирать лишний вес – это высокий уровень жиров в рационе.
Мыши, которые употребляли много углеводов, даже если они составляли до 30% ежедневной нормы калорий, не набирали значительного веса. Кроме того, специалисты выяснили, что диеты с низким содержанием белка могут стимулировать чрезмерное употребление пищи.
К слову, на сегодня диетологи призывают мужчин употреблять не более 30 граммов насыщенных жиров в день, а женщинам – не более 20 граммов.
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