Почему человек ночью потеет: 6 тревожных признаков

Ночное потоотделение может рассказать о состоянии вашего здоровья. Это может свидетельствовать о наличии опасных заболеваний.

1. Менопауза – самая распространенная причина ночной потливости у женщин. Потливость обусловлена резкими гормональными изменениями, в частности, перепадами уровня эстрогена, передает "Страна Здоровья".

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Преодолеть этот симптом помогут лекарства для регуляции гормонального фона, которые пропишет гинеколог. Также медики рекомендуют спать в прохладном помещении на простынях из натуральных тканей.

2. Некоторые лекарства (гормональная терапия, медикаменты для снижения уровня сахара в крови, кортизон, стероиды против воспаления и боли, препараты для преодоления тревожности и депрессии) могут также вызвать побочные реакции в виде ночного потоотделения.

3. Большинство факторов, которые связаны с ночным потоотделением, не являются серьезными проблемами, которые требуют лечения. Но обильное ночное потение может быть вызвано хроническими заболеваниями, в частности туберкулезом.

Потоотделение может сопровождаться периодическим повышением температуры, болью в груди, кашлем (иногда с примесями крови) и тяжестью дыхания.

4. Тревога и нервы тоже могут вызвать повышение температуры и потоотделение. А еще это может быть симптомом заболеваний неврологической системы, в частности, болезни Паркинсона.

5. Люди, которые страдают хроническим гипергидрозом (избыточное потоотделение), очевидно, имеют ночное потоотделение и ощущение тяжести дыхания.

6. Гипертиреоз – это состояние, которое возникает, когда щитовидная железа вырабатывает гормоны сверхурочно, влияя на метаболизм. А это может спровоцировать сильную усталость в течение дня и чрезмерное потение ночью.

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