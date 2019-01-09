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      Почему человеку нравится изображать из себя жертву

      29 Читати новину українською
      Почему человеку нравится изображать из себя жертву
      Почему человеку нравится изображать из себя жертву / sohu.com

      Пробки на дорогах, длинная очередь в магазинах – эти обстоятельства, которые от вас не зависят, могут испортить настроение на весь день. Да. Такие ситуации вы не контролируете, но совсем другое дело – эмоции относительно этих обстоятельств.

      Эмоции сложно контролировать, но возможно, пишет Lifehacker.

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      Однако человек может выбирать кого-то или что-то, что контролирует ее жизнь. Задумайтесь – вы контролируете день или день контролирует вас?

      Психология жертвы построена на уверенности в том, что человек не несет ответственность за свои действия и жизненные обстоятельства.

      Современные люди стали более уязвимыми, а вот привычка критиковать и не воспринимать жизненные обстоятельства становится привычной частью ежедневного общения.

      Социологи Брэдли Кэмпбелл (Bradley Campbell) и Джейсон Мэннинг (Jason Manning) отмечают, что нас учат реагировать на малейшее оскорбление. Вместо того, чтобы решить проблему, люди чаще всего жалуются другим людям, чтобы они подтвердили статус жертвы, после чего начинают от них зависеть в этом плане.

      Такая ситуация создает ощущение беспомощности. Человек просто впадает в бессилие, начинает обвинять других, ищет причины и жалеет себя: "Если бы только произошло X, все было бы лучше...", "Почему я, а не она/он?" И так далее.

      Исследователи называют психологию жертвы страшным трагическим треугольником, который разработал доктор Стивен Карпман (Steven Karpman) еще в 1960 году. Однако она до сих пор актуальна.

      Люди постоянно играют одну из трех ролей или все три по очереди.

      Как жертва человек сосредотачивается на негативном в своей жизни и чувствует себя оскорбленным на тех людей, которые критикуют его или осуждают. Человек критикует других и обвиняет их без гнева и злости как преследователь. После этого обращаются к спасателям, которых люди-жертвы могут представить в форме другого человека или вещей, чтобы облегчить свои ощущения и отвлечься.

      Ученые считают, что жалобы – это хороший механизм защиты тогда, когда все идет не так, как хочется, а человек хочет исправить это.

      Что делать, чтобы не строить из себя жертву – признавать свои ошибки, увеличить осознанность.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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