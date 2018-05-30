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Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
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Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине

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Государственное бюро расследований – правоохранительный орган особого назначения. Попасть на госслужбу в орган особого назначения можно только через тест на детекторе лжи. Иначе – никак. Но можно ли как-то обойти эту процедуру или фальсифицировать результат и откуда в госучреждениях берутся полиграфы.

Так откуда берутся полиграфы? Как оказалось, – это закрытый рынок на десятки миллионов гривен. А еще – возможность только для нескольких людей влиять на любые назначения в ГБР.

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"Я нащупал эту тему почти случайно. Готовился сделать материал о Государственном бюро расследований и его длительном создании, а здесь через тонкости с их полиграфами мне открылись такие коррупционные дебри – я даже сначала не мог поверить, что такое вообще возможно", – рассказал журналист-расследователь Вячеслав Касим.

В общем, бизнесмены-полиграфологи получили колоссальное влияние на ГБР. Однако что такое это ГБР? СБУ, ГПУ, Военная прокуратура, всем урезают полномочия, а военную прокуратуру вообще планируют ликвидировать. В Украине создается новый глобальный следственный орган – Государственное бюро расследований. Его сфера работы: преступления министров, депутатов, чиновников высокого ранга и простых государственных служащих, даже военных. Коррупционные статьи остаются за НАБУ, но если преступление – обычный криминал, это уже дело ГБР.

Роман Труба – голова ДБР
Роман Труба – глава ГБР

"И вот здесь начинается самое интересное. Сложное бюрократическое хитросплетение, а внутри почти заговор. Открываем этот самый порядок использования полиграфа в ГБР. В первом разделе последний пункт: “Для проведения исследования используется полиграф, который соответствует требованиям ГСТУ 8692:2016. Использование полиграфа, который не соответствует указанным требованиям, запрещается", – прокомментировал Касим.

По словам Касима, он вступил в силу буквально за пару месяцев до принятия этого Порядка. Если спросить у Гугла, какие же полиграфы соответствуют ГСТУ 8692, то мы узнаем, что в полной мере в 2017 году ему отвечал лишь один-единственный полиграф в мире – "Рубикон".

Кто его производит? Господин Алексей Дубровский. Кто он такой? Председатель общественной организации “Всеукраинская ассоциация полиграфологов”. Что это за организация? Это организация, которая и разработала ГСТУ 8692!
– заверил журналист.

То есть сами же производители написали национальный стандарт, а Кабмин обязал наш главный следственный орган использовать именно их полиграфы. "Всеукраинская ассоциация полиграфологов" действительно разработала ГСТУ. При этом они сами же производят полиграфы и продают их правоохранительным органам, которые обязаны покупать оборудование по ГСТУ.

Кто создал ГСТУ, которому не соответствуют лучшие мировые полиграфы – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Государственное бюро расследований ЦРУ
Источник: 24 Канал
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