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Почему дети до 5 лет совершают сексуальное насилие

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Почему дети до 5 лет совершают сексуальное насилие
Почему дети до 5 лет совершают сексуальное насилие / t-online.de

Провокаторами насилия детей до 5 лет в отношении своих сверстников является просмотр соответствующих материалов в Интернете.

Сексуальное насилие все чаще поступают малолетние дети, пишет The Daily Mail.

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Исследования показывают, что причиной сексуального насилия в 3 из 4 случаев является Интернет. В течение трех лет этот показатель увеличился на 20%. Такое поведение может ухудшаться и становиться всё более небезопасным.

Речь идет о прикосновениях к интимным местам и подталкиванию к просмотру материалов сексуального характера в Сети.

Через що діти до 5 років вчиняють сексуальне насильство
Почему дети до 5 лет совершают сексуальное насилие

Несовершеннолетние дети снимают сексуальные действия на камеру в Интернете. Часто их родители не знают, чем те занимаются в своих комнатах. Соответствующие видео могут использовать педофилы или просто распространять по Сети.

К слову, иногда ребенок может жаловаться на головную боль, чаще всего она возникает у детей школьного возраста.

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Теги: Дети Здоровье Секс Психология
Источник: 24 Канал
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