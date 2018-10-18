Почему дети не обращаются за помощью к родителям
В определенных случаях дети решают сами решить собственные проблемы. Они могут замалчивать о проблемах, особенно это касается сексуального насилия.
Секс-педагог Юлия Ярмоленко назвала 5 основных причин, говорится на сайте Sexingoria.
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1. На детей будут кричать
Дети сравнивают ситуации, в которых на них родители кричали. К примеру, если родители ругали их за разбитую посуду, то что они сделают, если узнают что-то хуже.
Чтобы построить близкие отношения между ребенком и взрослым, необходимо спокойно реагировать и относиться к тому, что говорит ребенок, с пониманием.
На детей будут кричать
2. Дети не хотят разочаровывать родителей
Дети чувствуют, что родители не достаточно зрелые, и они не могут перекинуть все на них. Потому что в сложных ситуациях детям необходимо поддерживать родителей, успокаивать, вместо того, что получить помощь. Соответственно, ребенок делает вывод – лучше самому это пережить.
3. Родители не поверят детям
Так, дети боятся рассказывать, поскольку думают, что им не поверят.
Однако родители всегда должны быть адвокатами своих детей, опорой и поддержкой для них. А уже потом можно подытожить ошибки.
Родители не поверят детям
4. Дети боятся, что родители их обвинят
Это происходит из-за того, что и дети, и родители читают и смотрят одинаковые новости.
Обокрали или ограбили?
* Куда смотрел/смотрела?
* Почему не взял / не взяла такси?
Избили?
* Зачем спровоцировал / спровоцировала?
* Почему не убежал / не сбежала?
Изнасиловали?
* В чем была одета?
* Как накрашена?
* Зачем согласилась пойти с ним / ними?
Но если родители обвиняют жертву, то они становятся участниками преступления.
Дети боятся, что родители их обвинят
5. Родители будут контролировать каждый шаг
Постоянные запреты и чрезмерный контроль будет работать против родителей. Дети просто будут тщательнее скрывать то, что им запретили.
Задача родителей – не уберечь детей от всех сложностей и неприятностей, а научиться их преодолевать, поддержать их, дать ресурсы, чтобы построить собственную жизнь с нуля.
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