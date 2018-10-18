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      Почему дети не обращаются за помощью к родителям

      72 Читати новину українською
      Почему дети не обращаются за помощью к родителям
      Почему дети не обращаются за помощью к родителям / popsugar.com

      В определенных случаях дети решают сами решить собственные проблемы. Они могут замалчивать о проблемах, особенно это касается сексуального насилия.

      Секс-педагог Юлия Ярмоленко назвала 5 основных причин, говорится на сайте Sexingoria.

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      1. На детей будут кричать

      Дети сравнивают ситуации, в которых на них родители кричали. К примеру, если родители ругали их за разбитую посуду, то что они сделают, если узнают что-то хуже.

      Чтобы построить близкие отношения между ребенком и взрослым, необходимо спокойно реагировать и относиться к тому, что говорит ребенок, с пониманием.

      На дітей будуть кричати
      На детей будут кричать

      2. Дети не хотят разочаровывать родителей

      Дети чувствуют, что родители не достаточно зрелые, и они не могут перекинуть все на них. Потому что в сложных ситуациях детям необходимо поддерживать родителей, успокаивать, вместо того, что получить помощь. Соответственно, ребенок делает вывод – лучше самому это пережить.

      3. Родители не поверят детям

      Так, дети боятся рассказывать, поскольку думают, что им не поверят.

      Однако родители всегда должны быть адвокатами своих детей, опорой и поддержкой для них. А уже потом можно подытожить ошибки.

      Батьки не повірять дітям
      Родители не поверят детям

      4. Дети боятся, что родители их обвинят

      Это происходит из-за того, что и дети, и родители читают и смотрят одинаковые новости.

      Обокрали или ограбили?
      * Куда смотрел/смотрела?
      * Почему не взял / не взяла такси?

      Избили?
      * Зачем спровоцировал / спровоцировала?
      * Почему не убежал / не сбежала?

      Изнасиловали?
      * В чем была одета?
      * Как накрашена?
      * Зачем согласилась пойти с ним / ними?

      Но если родители обвиняют жертву, то они становятся участниками преступления.

      Діти бояться, що батьки їх звинуватять
      Дети боятся, что родители их обвинят

      5. Родители будут контролировать каждый шаг

      Постоянные запреты и чрезмерный контроль будет работать против родителей. Дети просто будут тщательнее скрывать то, что им запретили.

      Задача родителей – не уберечь детей от всех сложностей и неприятностей, а научиться их преодолевать, поддержать их, дать ресурсы, чтобы построить собственную жизнь с нуля.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Дети
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 октября
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