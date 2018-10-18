Почему дети не обращаются за помощью к родителям

В определенных случаях дети решают сами решить собственные проблемы. Они могут замалчивать о проблемах, особенно это касается сексуального насилия.

Секс-педагог Юлия Ярмоленко назвала 5 основных причин, говорится на сайте Sexingoria.

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1. На детей будут кричать

Дети сравнивают ситуации, в которых на них родители кричали. К примеру, если родители ругали их за разбитую посуду, то что они сделают, если узнают что-то хуже.

Чтобы построить близкие отношения между ребенком и взрослым, необходимо спокойно реагировать и относиться к тому, что говорит ребенок, с пониманием.



На детей будут кричать

2. Дети не хотят разочаровывать родителей

Дети чувствуют, что родители не достаточно зрелые, и они не могут перекинуть все на них. Потому что в сложных ситуациях детям необходимо поддерживать родителей, успокаивать, вместо того, что получить помощь. Соответственно, ребенок делает вывод – лучше самому это пережить.

3. Родители не поверят детям

Так, дети боятся рассказывать, поскольку думают, что им не поверят.

Однако родители всегда должны быть адвокатами своих детей, опорой и поддержкой для них. А уже потом можно подытожить ошибки.



Родители не поверят детям

4. Дети боятся, что родители их обвинят

Это происходит из-за того, что и дети, и родители читают и смотрят одинаковые новости.

Обокрали или ограбили?

* Куда смотрел/смотрела?

* Почему не взял / не взяла такси?

Избили?

* Зачем спровоцировал / спровоцировала?

* Почему не убежал / не сбежала?

Изнасиловали?

* В чем была одета?

* Как накрашена?

* Зачем согласилась пойти с ним / ними?

Но если родители обвиняют жертву, то они становятся участниками преступления.



Дети боятся, что родители их обвинят

5. Родители будут контролировать каждый шаг

Постоянные запреты и чрезмерный контроль будет работать против родителей. Дети просто будут тщательнее скрывать то, что им запретили.

Задача родителей – не уберечь детей от всех сложностей и неприятностей, а научиться их преодолевать, поддержать их, дать ресурсы, чтобы построить собственную жизнь с нуля.

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