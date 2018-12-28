Почему дети обмениваются интимными фото и что делать родителям

С развитием коммуникационных технологий люди имеют неограниченный доступ к информации и часто используют их в интимной сфере жизни. Особенно для детей это может иметь очень негативные последствия, как для психологического здоровья, так и для развития в целом.

Секс-педагог Юлия Ярмоленко рассказала, почему дети обмениваются интимными фото, говорится в заметке в Facebook.

Читайте также: Психолог назвала важное условие для воспитания детей

Пересылка личных интимных фотографий называется секстинг.

Почему дети обмениваются такими фотографиями?

1. Можно почувствовать себя взрослыми.

2. Доступный способ испытать сильные эмоции.

3. Получить признание/принятие/одобрение, если они не доступны в реальной жизни.

4. Попытка сблизиться.

5. Давление: часто девочки отправляют фото, потому что не видят другого варианта выхода из ситуации, если кто-то сильно настойчив.

6. Способ самоутверждения.

7. Более безопасная альтернатива реальному сексу.

8. Подражание: наша культура говорит девушкам, что их сила заключается в сексуальной привлекательности. Они используют это как инструмент для достижения целей.



Почему дети обмениваются интимными фотографиями

Секс-педагог приводит статистику: большая часть людей, которые получают интимные фото, делится ими с другими.

Чем опасен секстинг?

1) Все изображения или видео, присланные через Интернет, не являются конфиденциальными или анонимными. Поэтому через несколько секунд их может увидеть весь мир.

2) Многие люди могут увидеть этот контент. А еще фото или видео невозможно удалить из Интернета.

3) Подросток может подвергнуться риску унижения и публичных насмешек. Это может навредить психическому здоровью и самооценке, привести к депрессии или другим проблемам.

Секс педагог назвала ошибку, которую допускаются взрослые. Они говорят детям, что им нельзя отправлять свои откровенные фото через Интернет.

Взамен Юлия Ярмоленко советует родителям сказать так: "Никто не имеет права просить или требовать от тебя каких-либо изображений. Если такое происходит, ты можешь жаловаться нам!"



Родители должны говорить с детьми с позиции заботы и поддержки

Важно сместить акцент, потому что, если родители говорят слово "нельзя" и объясняют, то не дают детям возможность обратиться за помощью.

Педагог посоветовала говорить с детьми с позиции заботы и поддержки.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.