Во время беременности женщина, обычно на последних сроках, чувствует толчки ребенка в утробе. Ученые нашли объяснение этим событиям.

Об этом пишут исследователи из Университетского колледжа и Госпиталя университетского колледжа Лондона в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

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Ученые измеряли мозговые волны младенцев. Всего в исследовании приняло участие 19 младенцев в возрасте двух дней. Возраст ребенка, точный период, который провел ребенок в утробе матери, был между 31 и 42 неделями.



Почему дети толкаются в утробе матери

Исследователи измеряли эти волны в тот момент, когда новорожденные дергали конечностями во время фазы быстрого сна.

При движении правой руки ребенка мозговые волны "загораются" в левом полушарии мозга, которая обрабатывает ощупь этой руки. У недоношенных детей, который в этом возрасте должны еще находиться в утробе, эти мозговые волны самые крупные.

Это открытие предполагает, что внутриутробные толчки на поздних стадиях беременности – во время третьего триместра – помогают развивать области мозга, отвечающие за чувствительность и то, как ребенок начинает осознавать свое тело. Быстрые мозговые волны, вызванные движением, пропадают до того момента, когда дети достигают возраста нескольких недель.

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