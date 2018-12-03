18:28
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Беременность и роды
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Почему дети толкаются в утробе матери

      59 Читати новину українською
      Почему дети толкаются в утробе матери
      Почему дети толкаются в утробе матери / parents.com

      Во время беременности женщина, обычно на последних сроках, чувствует толчки ребенка в утробе. Ученые нашли объяснение этим событиям.

      Об этом пишут исследователи из Университетского колледжа и Госпиталя университетского колледжа Лондона в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

      Читайте также: Цитрусовые во время беременности: польза и вред фруктов

      Ученые измеряли мозговые волны младенцев. Всего в исследовании приняло участие 19 младенцев в возрасте двух дней. Возраст ребенка, точный период, который провел ребенок в утробе матери, был между 31 и 42 неделями.

      Чому діти штовхаються в утробі матері
      Почему дети толкаются в утробе матери

      Исследователи измеряли эти волны в тот момент, когда новорожденные дергали конечностями во время фазы быстрого сна.

      При движении правой руки ребенка мозговые волны "загораются" в левом полушарии мозга, которая обрабатывает ощупь этой руки. У недоношенных детей, который в этом возрасте должны еще находиться в утробе, эти мозговые волны самые крупные.

      Это открытие предполагает, что внутриутробные толчки на поздних стадиях беременности – во время третьего триместра – помогают развивать области мозга, отвечающие за чувствительность и то, как ребенок начинает осознавать свое тело. Быстрые мозговые волны, вызванные движением, пропадают до того момента, когда дети достигают возраста нескольких недель.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинские моряки в плену РФ: что их ждет и как мы можем помочь
      сегодня , 17:02 Украинские моряки в плену РФ: что их ждет и как мы можем помочь
      415
      Остановить Путина: как предотвратить захват Азовского моря?
      сегодня , 16:00 Остановить Путина: как предотвратить захват Азовского моря?
      Інна Жолобович 735
      SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      сегодня , 15:00 SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      Блог Медіа 666
      Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
      сегодня , 14:01 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
      Олександр Бевза 172
      Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      сегодня , 12:02 Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      Андрій Воропаєв 3647
      Как помочь малышу быстрее заговорить: эффективный метод
       11 июня , 14:29
      Можно ли заниматься сексом во время беременности: объяснение
       15 июня , 23:28
      7 вещей, которые категорически нельзя делать беременным
       9 июня , 17:24
      Почему беременным и детям необходимо есть рыбу: интересные факты
       18 мая , 20:57
      Стресс для беременных такой же вредный, как табакокурение
       19 сентября , 16:30
      Полезны ли диеты во время беременности: ответ ученых
       26 сентября , 15:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук