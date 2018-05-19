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Почему детям нельзя запрещать быть онлайн: объяснение експерта

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Чтобы иметь равные со сверстниками возможности детям нужен доступ к сети
Чтобы иметь равные со сверстниками возможности детям нужен доступ к сети / Unsplash

Детям, достигшим 4-летнего возраста, нельзя запрещать находиться онлайн, поскольку это может иметь негативные последствия.

Такое мнение со ссылкой на исследование выразила профессор социологии Эллиса Кашмора, сообщает Daily Mail.

По ее словам, такой запрет ограничивает ребенка в общении и может стать причиной травли.

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Кашмора считает, что дети по достижении 4-летнего возраста должны иметь неограниченный доступ в Интернет. А вместо запрета родителям необходимо объяснять об опасностях и рисках сети.

Теги: Здоровая жизнь Дети
Источник: 24 Канал
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