Почему детям нужно чаще писать от руки: убедительные причины

Такое простое умение как писать от руки остается необходимостью и в современном мире. Поэтому родителям необходимо привить любовь к письму. Это занятие будет способствовать у детей развитию мелкой моторики и отделов мозга, которые отвечают за язык.

Психолог и культтерапевт Надежда Железняк отметила, что в Древнем Китае из-за высокой цены на бумагу и шелк у людей развивалось стратегическое мышление и умение быстро писать.

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Почему детям нужно писать от руки

1. Это развивает моторику

Когда ребенок пользуется смартфоном или планшетом, то мелкая моторика не работает. Научно доказано, что интеллект также связан с развитием мелкой моторики. Она привлекается, когда мы рисуем, лепим, а главное – пишем от руки.



Привычка писать развивает моторику

2. Улучшает язык

Если у ребенка развита мелкая моторика, то это способствует развитию отделов мозга, которые отвечают за язык. Поэтому логопеды часто много внимания уделяют именно пальчиковой гимнастике.

3. Это дает понимание ошибки

Если ребенок пишет от руки, то он будет понимать, что исправление ошибки – это труд. Во время работы за компьютером или планшетом достаточно удалить ненужное слово и текст идеальный. Если ребенок использует технику, то ему сложно понять, что исправление – сложный труд, а, следовательно, нужно хорошо подумать перед тем, чтобы написать.



Это дает понимание ошибки

4. Это облегчает усвоение навыков чтения

Психолог отмечает, что это не значит, что нужно писать только от руки. Однако дети, которые часто пишут от руки, легче усваивают умение читать.

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