Почему игры очень важны для детей: интересное объяснение от Супрун

Детские игры и разнообразные активности чрезвычайно сильно влияют на развитие креативности, эмоциональный интеллект и воображение.

Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун отметила на странице в Facebook.

По ее словам, такие активности как чаепитие с любимыми игрушками, строительство домиков, рисование и прочее очень сильно влияют на развитие креативности и эмоциональный интеллект ребенка.

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Такие игры позволяют развивать навыки, которые станут ключевыми в будущем обучении и профессиональной жизни.

Именно эти навыки станут лучшей подготовкой для детей на пути к овладению профессиями будущего. Во время игры дети развивают эмоциональный интеллект, изучают креативное решение проблем и более склонны мыслить вне шаблонов и предложить инновации в будущем,

– отметила Супрун.

В частности, даже обычная игра в супергероев научит детей быть лидерами, а чаепитие с любимыми игрушками поможет стать прекрасным организатором.

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