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      Почему девушки ищут принцев: комментарий психолога

      94 Читати новину українською
      Почему девушки ищут принцев
      Почему девушки ищут принцев / 4mama.ua

      Не удивительно, что многие девушки с детства мечтают выйти замуж за принца, о котором слышат в сказках. Но если задуматься, часто эти персоны – инфантильные капризные мальчики.

      Об этом в комментарии 24 каналу рассказала психолог и семейный консультант-медиатор, кандидат в транзактные аналитики в сфере психотерапии, специалист по сказкотерапии Мария Фабричева.

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      Зачем нужны принцы? Потому что принц кажется благородным мальчиком, из хорошей семьи, с хорошим достатком. Это такая проекция – если я буду рядом с принцем, то буду принцессой, тогда у меня отпадут все мировые проблемы,
      – объяснила она.

      По словам психолога, на самом деле, это психологическая игра. Часто такие сказки заканчиваются на свадьбах, но потом начинаются "драмы, столкновения с реальностью, неготовность принца нести ответственность за семью и шок у принцессы". Потому что принцы же не меняются волшебным образом после свадьбы.

      Поэтому, чтобы не попасть в жизненную ловушку, нужно отбросить сюжеты сказок и хорошо думать перед тем, как сделать окончательный выбор.

      Эксклюзивное интервью с психологом Марией Фабричевой читайте по ссылке.

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      Теги: LifeStyle Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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