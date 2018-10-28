Почему девушки ищут принцев: комментарий психолога

Не удивительно, что многие девушки с детства мечтают выйти замуж за принца, о котором слышат в сказках. Но если задуматься, часто эти персоны – инфантильные капризные мальчики.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказала психолог и семейный консультант-медиатор, кандидат в транзактные аналитики в сфере психотерапии, специалист по сказкотерапии Мария Фабричева.

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Зачем нужны принцы? Потому что принц кажется благородным мальчиком, из хорошей семьи, с хорошим достатком. Это такая проекция – если я буду рядом с принцем, то буду принцессой, тогда у меня отпадут все мировые проблемы,

– объяснила она.

По словам психолога, на самом деле, это психологическая игра. Часто такие сказки заканчиваются на свадьбах, но потом начинаются "драмы, столкновения с реальностью, неготовность принца нести ответственность за семью и шок у принцессы". Потому что принцы же не меняются волшебным образом после свадьбы.

Поэтому, чтобы не попасть в жизненную ловушку, нужно отбросить сюжеты сказок и хорошо думать перед тем, как сделать окончательный выбор.

Эксклюзивное интервью с психологом Марией Фабричевой читайте по ссылке.

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