Почему дезодоранты вредны для мужчин: объяснение

Вещества, которые входят в состав дезодорантов имеют негативное влияние на мужское здоровье, ведь способствуют неправильному формированию мужских половых клеток.

Как пишет "Страна здоровья", ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 315 представителей сильного пола.

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После исследования, ученые пришли к выводу, что частое использование дезодоранта может значительно повлиять на ухудшение качества мужской спермы.

В частности, наблюдая за образом жизни участников эксперимента, специалисты обнаружили, что мужчины, которые пользовались дезодорантом, имели низкую активность сперматозоидов в сперме, а также их пониженное количество.

По мнению исследователей, мужская способность к оплодотворению страдает из-за действия таких химических веществ, как парабены. Заметим, именно с ними ученые часто связывают вероятность различных нарушений в функциях организма.

Что такое парабены?

Химические вещества, которые достаточно широко применяются в косметической, пищевой и фармацевтической продукциях в качестве консервантов. Они обладают антисептическими и фунгицидными (то есть противогрибковыми) свойствами, что обеспечивает их популярность у производителей. Использование парабенов позволяет значительно продлить срок годности пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств.

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