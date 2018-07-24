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Почему дезодоранты вредны для мужчин: объяснение

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Дезодоранты опасны для мужского здоровья
Дезодоранты опасны для мужского здоровья / Фото из открытых источников

Вещества, которые входят в состав дезодорантов имеют негативное влияние на мужское здоровье, ведь способствуют неправильному формированию мужских половых клеток.

Как пишет "Страна здоровья", ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 315 представителей сильного пола.

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После исследования, ученые пришли к выводу, что частое использование дезодоранта может значительно повлиять на ухудшение качества мужской спермы.

В частности, наблюдая за образом жизни участников эксперимента, специалисты обнаружили, что мужчины, которые пользовались дезодорантом, имели низкую активность сперматозоидов в сперме, а также их пониженное количество.

via GIPHY

По мнению исследователей, мужская способность к оплодотворению страдает из-за действия таких химических веществ, как парабены. Заметим, именно с ними ученые часто связывают вероятность различных нарушений в функциях организма.

Что такое парабены?
Химические вещества, которые достаточно широко применяются в косметической, пищевой и фармацевтической продукциях в качестве консервантов. Они обладают антисептическими и фунгицидными (то есть противогрибковыми) свойствами, что обеспечивает их популярность у производителей. Использование парабенов позволяет значительно продлить срок годности пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
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