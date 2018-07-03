Почему диетологи рекомендуют есть семечки подсолнуха: полезные свойства

Семена подсолнечника имеют много нужных для организма элементов. В частности, они прекрасно помогают укреплять сердечно-сосудистую систему.

Лишь четверть стакана семян подсолнечника обеспечивает 60% суточной потребности в витамине Е, который выполняет важную функцию антиоксиданта, передает Соѕмо.

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Примерно в четверти стакана семечек содержится более 25% рекомендуемой суточной дозы магния, который защищает мозг, сердце и мышцы.

Также семена обеспечивают здоровый уровень холестерина и провоцируют выброс серотонина, который отвечает за хорошее настроение. Семечки подсолнуха содержат много цинка, важного для здорового цвета кожи, крепких волос, ногтей и сильного иммунитета.

Селен в семенах уменьшает покраснение и воспаление в организме. А еще этот продукт прекрасно утоляет чувство голода. Кроме того, психологи рекомендуют кушать семечки тем, кто никак не может бросить курить.

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