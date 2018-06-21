13:40
21 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 16°C
  • пятница
    27°C 16°C
  • суббота
    16°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, 20 июня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, 20 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Почему Днепропетровскую область переименуют в Сечеславскую: объяснение Вятровича

819 Читати новину українською
Днепропетровскую область переименуют в Сечеславскую
Днепропетровскую область переименуют в Сечеславскую / Фото из открытых источников

Переименование Днепропетровской области не в Днепровскую, а в Сечеславскую связано с историческим прошлым этого региона и было предложением представителей общественности.

Об этом рассказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович изданию "Апостроф".

Читайте также: Декоммунизация в Украине завершается: Вятрович рассказал, чего не хватает для финиша

Он отметил, что переименовать область именно в Сечеславскую, а не в Днепровскую предложили представители общественности.

"Мы решили их поддержать, несмотря на то, что это возвращение к одной из самых известных страниц украинской истории – истории сечей, Запорожской Сечи. Мы знаем, что на территории нынешней Днепропетровской области было пять из восьми сечей украинского казачества. Соответственно, это объясняет, почему именно эту область мы переименовываем в Сечеславскую", – сказал директор УИНП.

По его словам, новое название будет привлекать внимание к историческому прошлому области.

Название "Сечеслав" неофициально использовалось для теперешнего города Днепр в годы украинской революции 1917-1921 годов. Также элементом герба нынешней Днепропетровской области является казачество, что тоже апеллирует к казацкой истории. Мы считаем, что название "Сечеславская область" подчеркнет историческую судьбу этого региона,
– пояснил Вятрович.

Историк напомнил, что в Украине уже есть прецеденты, когда название области не совпадает с названием областного центра. Так, центром Волынской области является Луцк, а центром Закарпатской – Ужгород.

Напомним, 20 июня в Парламенте поддержали предложение переименования Днепропетровской области в Сечеславскую, а Кировоградской – в Кропивницкую.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Днепра Владимир Вятрович Декоммунизация История
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
сегодня, 13:30 Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
Яніна Ткачук 261
Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
сегодня, 12:00 Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
Юрій Бутусов 1046
Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
сегодня, 11:00 Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
Павло Казарін 184
Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
сегодня, 08:38 Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Олексій Чибісов 2033
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 июня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 765
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук