Почему Днепропетровскую область переименуют в Сечеславскую: объяснение Вятровича

Переименование Днепропетровской области не в Днепровскую, а в Сечеславскую связано с историческим прошлым этого региона и было предложением представителей общественности.

Об этом рассказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович изданию "Апостроф".

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Он отметил, что переименовать область именно в Сечеславскую, а не в Днепровскую предложили представители общественности.

"Мы решили их поддержать, несмотря на то, что это возвращение к одной из самых известных страниц украинской истории – истории сечей, Запорожской Сечи. Мы знаем, что на территории нынешней Днепропетровской области было пять из восьми сечей украинского казачества. Соответственно, это объясняет, почему именно эту область мы переименовываем в Сечеславскую", – сказал директор УИНП.

По его словам, новое название будет привлекать внимание к историческому прошлому области.

Название "Сечеслав" неофициально использовалось для теперешнего города Днепр в годы украинской революции 1917-1921 годов. Также элементом герба нынешней Днепропетровской области является казачество, что тоже апеллирует к казацкой истории. Мы считаем, что название "Сечеславская область" подчеркнет историческую судьбу этого региона,

– пояснил Вятрович.

Историк напомнил, что в Украине уже есть прецеденты, когда название области не совпадает с названием областного центра. Так, центром Волынской области является Луцк, а центром Закарпатской – Ужгород.

Напомним, 20 июня в Парламенте поддержали предложение переименования Днепропетровской области в Сечеславскую, а Кировоградской – в Кропивницкую.