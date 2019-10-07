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      Почему до сих пор не началось разведение войск и зачем оно Украине: ответ Кабакаева

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      Почему до сих пор не началось разведение войск и зачем оно Украине: ответ Кабакаева
      Почему до сих пор не началось разведение войск и зачем оно Украине: ответ Кабакаева / zaxid.media

      Разведение сил на Донбассе должны были провести 7 октября, однако из-за обстрелов все сорвалось. Эксперты отмечают, что вопрос в том, что ни Россия, ни оккупационные администрации, которые управляются Кремлем, не собираются этого делать.

      Такое мнение высказал координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев в прямом эфире 24 канала.

      Важно! В Кремле отреагировали на срыв разведения войск на Донбассе

      По его словам, это два ключевых и важных вопроса. "Если мы возьмем дорожную карту того самого минского процесса и спросим "Должна ли Украина выполнять Минские договоренности, которые она на себя взяла?", я отвечу, что это нужно", – сказал Кабакаев.

      Но на сегодня разведение войск так и не началось, потому что продолжаются обстрелы. Они звучат каждый день, и не уменьшаются, а наоборот – увеличиваются, постоянно есть погибшие и раненые украинские военные. Это та цена российской агрессии, которую мы платим,
      – заверил координатор проекта "Стоп террор".

      Он заявил, что на этом участке за семь дней это не прошло (имеется в виду, что не прекратились обстрелы, – 24 канал), поэтому разведения войск не будет.

      "Тут вопрос – А что будет с жильцами в том самом Золотом? Ведь жители Станицы Луганской, где произошло так называемое "разведение", недовольны. Никто не гарантирует безопасность жителям Золотого", – добавил Кабакаев.

      Когда ожидать разведения войск?

      Отметим, что в течение суток 6 октября вооруженные формирования 25 раз нарушили режим прекращения огня, который начался еще в июле. Украина  по-прежнему несет значительные потери. За время войны погибли более 13 тысяч человек.

      Разведение сил на Донбассе должно начаться 7 октября, но оккупанты его сорвали. Украина будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который "покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим переговорам относительно разведения войск".

      Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

      1. отвод личного состава с обеих сторон,
      2. демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Формула Штайнмайера
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