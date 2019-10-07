Почему до сих пор не началось разведение войск и зачем оно Украине: ответ Кабакаева

Разведение сил на Донбассе должны были провести 7 октября, однако из-за обстрелов все сорвалось. Эксперты отмечают, что вопрос в том, что ни Россия, ни оккупационные администрации, которые управляются Кремлем, не собираются этого делать.

Такое мнение высказал координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев в прямом эфире 24 канала.

Важно! В Кремле отреагировали на срыв разведения войск на Донбассе

По его словам, это два ключевых и важных вопроса. "Если мы возьмем дорожную карту того самого минского процесса и спросим "Должна ли Украина выполнять Минские договоренности, которые она на себя взяла?", я отвечу, что это нужно", – сказал Кабакаев.

Но на сегодня разведение войск так и не началось, потому что продолжаются обстрелы. Они звучат каждый день, и не уменьшаются, а наоборот – увеличиваются, постоянно есть погибшие и раненые украинские военные. Это та цена российской агрессии, которую мы платим,

– заверил координатор проекта "Стоп террор".

Он заявил, что на этом участке за семь дней это не прошло (имеется в виду, что не прекратились обстрелы, – 24 канал), поэтому разведения войск не будет.

"Тут вопрос – А что будет с жильцами в том самом Золотом? Ведь жители Станицы Луганской, где произошло так называемое "разведение", недовольны. Никто не гарантирует безопасность жителям Золотого", – добавил Кабакаев.

Когда ожидать разведения войск?

Отметим, что в течение суток 6 октября вооруженные формирования 25 раз нарушили режим прекращения огня, который начался еще в июле. Украина по-прежнему несет значительные потери. За время войны погибли более 13 тысяч человек.

Разведение сил на Донбассе должно начаться 7 октября, но оккупанты его сорвали. Украина будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который "покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим переговорам относительно разведения войск".

Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

отвод личного состава с обеих сторон, демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.



Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала