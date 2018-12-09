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      Почему дочь Путина неожиданно появилась на российском телевидении: версия журналиста из РФ

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      Дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова
      Дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова / Кадр из видео

      Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова появилась в эфире российского телевидения, чтобы "зафиксировать факт", что у нее, кроме акробатического рок-н-ролла, есть другие занятия. А технология, о которой говорилось в сюжете телеканала, на самом деле не является новой.

      Такое мнение в эфире телеканала "Дождь" высказал российский журналист и телеведущий Павел Лобков.

      24 канал сообщал, что накануне в эфире телеканала "Россия-1" впервые появилась младшая дочь Путина – Екатерина Тихонова. Женщину считают дочерью президента России ряд СМИ, однако ни она сама, ни Путин ни разу об этом не говорили.

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      "Тихонова, предполагаемая дочь Путина, теперь – нейробиолог. Я поговорил с четырьмя источниками, которые знакомы с ее исследованиями, и вот что они говорят: это рутинные работы, это снятие и расшифровки энцефалограмм, то есть токов, которые возникают на поверхности черепа при работе головного мозга", – сказал Лобков.

      Он отметил, что по словам ученого Александра Каплана, технологии биологической обратной связи существуют с 70-х годов.

      С научной стороны все это – предания старины глубокой, тут никакого прорыва нет. Здесь важна не научная новизна, а публичная фиксация факта, что у Екатерины Тихоновой, кроме акробатического рок-н-ролла и новой прически, появилось настоящее занятие. А то раньше все как-то было туманно – технологическая долина МГУ, координация интеллектуальных резервов с миллионными вливаниями, а тут даже модное слово "синергия",
      – считает телеведущий.

      При этом он заявил, что этим направлением уже занимаются "сотни берлинских гаражных стартапов, которые гордо называют древнюю технологию нейрохакингом и продают свою продукцию для тренировки зрения или движений по 100 евро за коробочку".

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      Что известно про Екатерину Тихонову?
      Младшая дочь Владимира Путина. Российская общественная деятельница и управленец. Руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ им. М. В. Ломоносова, директор Фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), действующих под брендом компании "Инопрактика". Известна также как спортсменка, функционер в национальной и международной конфедерациях по акробатическому рок-н-роллу. Серебряная призерка чемпионата России 2014 года, участница чемпионатов Европы и мира.

      В январе 2018 года стало известно, что Тихонова развелась с мужем – бизнесменом Кириллом Шамаловым после пяти лет брака. Впоследствии выяснилось, что Шамалов встречается с россиянкой Жанной Волковой, которая является бывшей женой экс-чиновника мэрии Москвы.

      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России наука
      Источник: 24 Канал
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