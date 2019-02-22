Почему договор с Россией относительно Азова до сих пор в силе и что будет после расторжения

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина "в обозримой перспективе" расторгнет договор с Россией о сотрудничестве по использованию Азовского моря. Рассказываем, почему это стоит сделать и какие будут последствия.

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Что это за документ?

Речь идет о договоре между Украиной и Россией о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Он был подписан в 2003 году тогдашними президентом Леонидом Кучмой и Владимиром Путиным после конфликта вокруг украинского острова коса Тузла.

Согласно этому документу, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и Российской Федерации, без разграничения границ. Там прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей обеих стран.

Так, торговые суда и военные корабли под флагом Украины или РФ пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Что касается торговых судов других государств, то они могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив только если направляются в украинский или российский порт или возвращаются из него. Также, согласно этому договору, только с согласия обеих сторон в Азовское море может зайти военный корабль иностранного государства. Скажем, если мы хотим, чтобы в порт Мариуполя зашел военный корабль ВМС Турции, то для этого нужно согласие России.

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Почему договор стоит разорвать?

Как рассказал 24 каналу эксперт "Майдана иностранных дел" Олег Белоколос, сегодня этот договор фактически не нужен, поскольку между Россией и Украиной – двусторонний конфликт. То есть от двусторонних форматов нужно отходить в пользу многосторонних. А после денонсации договоренностей по Азовскому морю начнет действовать Конвенция ООН по морскому праву 1982 года.

Однако, как отметил Павел Климкин, договор с Россией по Азовскому морю разорвут только после того, как будут решены вопросы с международного арбитража. По словам министра, если бы мы сделали это раньше, Кремль воспользовался бы этим для ослабления юридической позиции Украины.

Климкин также добавил, что "расторжение договора не является панацеей от российской агрессии". Нужно работать одновременно в трех сферах: безопасности, экономической и юридической.



В случае денонсации, на Азовском море будет действовать Конвенция ООН по морскому праву

Ранее договор уже предлагали разорвать, в частности в 2015 году. Однако тогда Рада отправила соответствующий законопроект на доработку. Это объяснили "возможными значительными негативными последствиями для Украины, как в экономической, так и в военной сферах". Одним из таких последствий назвали, в частности, блокирование Россией украинских портов в Азовском море.

Какими будут последствия денонсации?

Если этот договор расторгается – Азовское море становится частью мирового территориального моря, то есть оно открытое и свободное для прохода всех, согласно конвенции ООН.

"Ситуация принципиально изменится. Я хотел бы посмотреть, как эти оккупанты в Керчи не пропустят некий американский или французский корабль. Если мы хотим и дальше играть в дружбу с агрессором, то будем получать то, что они уже в очередной раз показали (имеется в виду агрессия РФ против украинских кораблей в ноябре 2018 года, – 24 канал). Если мы заботимся о своих интересах, то должны делать вещи, которые выгодны нам. Прибрежные воды украинского побережья должны быть объявлены территориальными водами Украины и зоной контролируемого судоходства", – отметил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии 24 каналу.

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После расторжения договора как Украина, так и Россия, будут действовать, опираясь на конвенцию 1982 года, в рамках международно признанных механизмов. И Москве будет сложнее их "обойти" и интерпретировать так, как ей выгодно. По словам экспертов, сегодня Россия "играет" со многими российско-украинским соглашениям в стиле "это, выполняем, а это – нет". Однако так вести себя с авторитетным многосторонним международным договором уже не получится.