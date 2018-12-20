Почему доначисления за газ являются противозаконными: объяснение эксперта

В ноябре людям начали приходить платежки за газ с так называемыми дополнительными платежами. Облгазы доначислили потребителям, которые не имели счетчиков, якобы долги за три последних года. Хотя счетчики должны были установить сами облгазы, и расходы на это уже были заложены в их тарифы.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал член Экспертного Совета ВОО "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" Алексей Хабатюк.

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"Хочу успокоить потребителей. Для них никаких доначислений за три года, которые уже прошли, быть не должно. Минэнерго готовило незаконные постановления, которые затем были приняты в правительстве. В дальнейшем они были отменены судами. Последнее постановление было отменено 9 августа апелляционным судом, подтверждено решение первой инстанции. Соответственно, эти постановления утратившими силу", – отметил эксперт.



Доначисления за газ в графе "корректировки"

Он отметил, что они касались снижения норм потребления газа. После этого решение вступило в силу старое решение правительства 1996 года, согласно которому норма потребления выросла в три раза.

И вот облгазы и Газбуд хотели доначислить за три года эти дополнительные объемы. Но это совершенно незаконно, так как решение суда вступает в силу с момента принятия. Соответственно, постановление теряет силу с момента оглашения решения суда. Поэтому никаких доначислений быть не должно,

– отметил Хабатюк.

Однако, эксперт добавил, что в конце ноября Минэнерго "разработало некий проект приказа, который вполне незаконный и противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам законодательства".

"С одной стороны, они хотят урегулировать вопрос норм, то есть установить новые нормы потребления. Но с другой стороны, они хотят найти того, кто должен заплатить за те убытки, которые якобы имели место в Газбуд. И они нашли "крайнего" в виде "Нафтогаза" для того, чтобы он покрыл эти убытки. Фактически, это средства всех граждан, потому что "Нафтогаз" является государственной компанией, которая платит и налоги, и дивиденды в государственный бюджет", – рассказал эксперт.

Напомним, что министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в Международном валютном фонде ожидают, что Украина будет придерживаться своих обязательств по доведению цен на газ для населения до рыночного уровня. Известно, что цены на газ должны расти в соответствии с утвержденным правительством графиком, а именно с 1 мая 2019 года – вырасти до 9850 гривен за тысячу кубометров, а с 1 января 2020 года – до 12300 гривен за тысячу кубометров.