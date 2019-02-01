Почему дороги ремонтируют компании из Беларуси, действующие в интересах РФ: объяснение Омеляна

Министр инфраструктуры Владимир Омелян утверждает, что рынок для белорусских компании, хотя они и действуют в интересах России, Украина закрыть не может. Как пояснил он, двери открыты для всех, то почему должно быть исключения для белорусов.

В последнее время дорожные компании из Беларуси выиграли немало тендеров в Украине. Достался им и лакомый кусок – ремонт трассы Киев – Одесса. Как подчеркнул Омелян, несмотря на то, что вокруг этой ситуации много шума, для него главное – конкуренция, передает УНИАН.

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"Мы следим за тем, чтобы рынок развивался, и если в 2014 году у нас было полторы компании, которые являются способными хоть что-то сделать качественно, то сейчас имеем около 40 компаний, из которых топ-10 готовы делать дороги любой сложности. Это для меня ключевой показатель", – пояснил он свою позицию.

Относительнобелорусов, Омелян отмечает, что для них точно Украина не может закрывать рынок.

"На нем присутствуют и турецкие, и китайские, и европейские компании. Почему не должны быть белорусских?" – добавил министр.

Компания "Строительно-монтажный трест", входящая в холдинг "Белавтодор" (Беларусь), выиграла тендер на ремонт участка автодороги Киев – Одесса, поскольку предложила меньше – 694,999 миллиона гривен. Они займутся средним ремонтом этой трассы.

В торгах также участвовали ООО "Автомагистраль-Юг" (Одесса, предложило цену в 695 миллиона гривен), компания "Техно-Строй-Центр" (Тернополь, предложила цену в 777,075 миллиона гривен), а также ООО "ПБС" (Тернополь, предложило цену в 777,175 миллиона гривен). Вместе с тем было отказано компаниям "Дорожное строительство" Альтком "(Мариуполь, Донецкая область) и ООО" Ростдорстрой "(Одесса).

В 2019 году украинское правительство на ремонт местных дорог намерено выделить 14,7 миллиарда гривен. Кроме того, Еврокомиссия запланировала предоставления 4,5 миллиарда евро на 39 украинских инфраструктурных проектов в Украине.