15:04
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Почему дорожают продукты для борща, гречка и туалетная бумага: объяснение НБУ

      - Читати новину українською
      В Украине подорожали продукты / Getty images

      В Украине подорожали продукты борщевого набора, гречка, туалетная бумага, цитрусы. Все из-за большого спроса на эти продукты, который увеличился после введения общенационального карантина из-за коронавируса.

      Соответствующее объяснение дали в Национальном банке Украины. В частности, увеличение цен на продукты для борща отражало повышенный спрос населения на них, которое произошло на фоне сокращения предложения.

      Важно Самым бедным украинцам во время карантина будут выплачивать помощь, – Зеленский

      "Так, рост цен на мясо и овощи борщового набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", – отметили в НБУ.

      Рост цен на гречку и туалетную бумагу связан с ажиотажем среди людей и тем, что эти товары являются своеобразными "индикаторами кризиса".

      Значительно подорожали и продукты "антисептики" – чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривны также имела влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются),
      – добавили в Нацбанке.

      Кроме того, в Украине выросли цены на лекарственные средства – это связано с падением курса гривны относительно иностранных валют. В то же время цена на горючее наоборот снижается из-за падения мировых цен на нефть.

      Контролируют ли рост цен во время карантина?Да. Этим занимается Антимонопольный комитет, который уже открыл дело из-за существенного подорожания продуктов в маркетах Киева.

      Ранее АМКУ обнаружил, что цены на некоторые продукты в Украине на время карантина выросли на 50 – 60%. Поэтому комитет обязал сети продуктовых магазинов отправлять оперативные данные о ценах на социальные продукты: хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное.

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости политики Новости Украины Карантин в Украине 2020 НБУ Лекарства Продукты Цены Цены на гречку
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 11:27 Коронавирус у Бориса Джонсона: Зеленский обратился к премьеру Британии
      Новини України 12433
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Статті 4600
      сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
      Новини шоу-бізнесу 112413
      сегодня , 11:56 Неприкосновенных нет, пусть сажают: глава "Слуги народа" о скандале между Леросом и Ермаком
      Новини України 4354
      сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
      Медицина 218183
      сегодня , 09:23 Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
      Новини України 18270
      сегодня , 08:31 Курс валют на 6 апреля: доллар и евро существенно подешевели
      Новини України 7925
      сегодня , 12:10 Скандальный владыка Павел находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса, – источник
      Новини України 11106
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 15:00 Усиление карантина: почему власть идет на демонстративные шаги?
      Іван Примаченко
      Залиште відгук