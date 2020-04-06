Почему дорожают продукты для борща, гречка и туалетная бумага: объяснение НБУ

В Украине подорожали продукты борщевого набора, гречка, туалетная бумага, цитрусы. Все из-за большого спроса на эти продукты, который увеличился после введения общенационального карантина из-за коронавируса.

Соответствующее объяснение дали в Национальном банке Украины. В частности, увеличение цен на продукты для борща отражало повышенный спрос населения на них, которое произошло на фоне сокращения предложения.

Важно Самым бедным украинцам во время карантина будут выплачивать помощь, – Зеленский

"Так, рост цен на мясо и овощи борщового набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", – отметили в НБУ.

Рост цен на гречку и туалетную бумагу связан с ажиотажем среди людей и тем, что эти товары являются своеобразными "индикаторами кризиса".

Значительно подорожали и продукты "антисептики" – чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривны также имела влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются),

– добавили в Нацбанке.

Кроме того, в Украине выросли цены на лекарственные средства – это связано с падением курса гривны относительно иностранных валют. В то же время цена на горючее наоборот снижается из-за падения мировых цен на нефть.

Контролируют ли рост цен во время карантина?Да. Этим занимается Антимонопольный комитет, который уже открыл дело из-за существенного подорожания продуктов в маркетах Киева.



Ранее АМКУ обнаружил, что цены на некоторые продукты в Украине на время карантина выросли на 50 – 60%. Поэтому комитет обязал сети продуктовых магазинов отправлять оперативные данные о ценах на социальные продукты: хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное.