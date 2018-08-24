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Почему двум украинкам, которые получили стипендии в США отказали в визе

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Гарвард, MIT, Пенсильванский университет – эти американские вузы в топ-10 самых престижных заведений мира. И там учатся, в частности и украинцы. Уже 35 детей получили полные стипендии от самых престижных американских школ и университетов. Однако в этом году впервые таким счастливчика просто отказали в визе.

Девушки Инна и Татьяна вернулись из учебного лагеря Ukrainian Global Scholars. Благотворительный фонд за деньги диаспоры помогает школьникам поступить в заведения США. Именно эта мечта объединила девушек.

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"Я жила этим целый год и это было самой главной целью на ближайшие 2 года", – отметила абитуриентка из Волынской области, участница UGS Татьяна Торчило.

Тетяна Торчило

Татьяна Торчило

После отличного окончания средней школы с наградами на олимпиадах и конкурсах, девушки не вступали в украинские вузы. А целый год тщательно готовились к учебе за океаном.

Часто мы писали до 4-х и до 6-ти утра эссе, отправляли менторам потом писали снова их. Потом писали интервью с 15 школами. Это очень долгий и затяжной процесс,
– отметила Татьяна Торчило.

Усилия приложили не зря. Девушки оказались в пятерке американских стипендиатов. Таня, к примеру, получила единственное полное финансирование частной школы Дженери в штате Коннектикут.

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Инне же первой за всю историю Чеширской академии предложили полное покрытие обучения.

Это была моя огромная мечта. Никогда не думала, что вообще могу позволить себе обучение в Америке, поскольку обучение за границей очень дорого стоит,
– сказала абитуриентка из Киева, участница UGS Инна Черняк.

Казалось бы трудности вступления позади, но не так случилось, как гадалось. Впервые за три года стипендиатам не дали визу.

Інна Черняк

Инна Черняк

"Говорили, что причиной является недостаточные связи с Украиной", – сообщила соучредитель фонда UGS Юлия Сичкова.

Вообще американская виза для украинцев – большая проблема. Лишь треть получает бизнес-туристическую визу B, а визы по обмену J для программы Work&Travel, открывают только 15% заявителей. Вмешались в проблему и в посольстве Украины в США.

Зато девушки надеются, что новые письма поддержки увеличат их шансы таки получить желанную путевку на обучение, и уже в третий раз записались на визовое интервью.

Автор: Елена Кук
Теги: Новости Украины Новости США Новости Киева Образование
Источник: 24 канал
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