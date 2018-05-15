Почему Елизавета II по-разному относится к избранницам внуков: официальное объяснение

В СМИ давно поговаривают, что королева Елизавета II по-разному относится к Кейт Миддлтон и Меган Маркл. И хотя актриса вскоре станет законной женой принца Гарри, избранница Уильяма все равно получает больше симпатий от монарха. Представители Кенсингтонского дворца, объяснили, почему это происходит.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Представитель Кенсингтонского дворца объяснил, что причиной такого разного отношения королевы к избранницам принцев является их гражданство. Поскольку Кейт Миддлтон является британкой, она получает больше симпатии от Елизаветы II. В то же время Меган Маркл является американкой, поэтому ее монарх не называет "дорогой и достойной доверия".

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"Наше понимание таково, что "достойный доверия и дорогой" обычно используется в отношении гражданина Соединенного Королевства и стран Содружества наций. Вот почему о ней (Маркл, – ред.) королева так не говорит", – отметил представитель Кенсингтонского дворца.

Эксперт по этикету Уильям Хенсон подтвердил это мнение. Специалист добавил, что это архаичная форма обращения, поэтому Меган Маркл не должна обижаться на Елизавету II, которая пытается сохранить многовековые традиции королевства.

Не думаю, что Меган поэтому будет рыдать в подушку, сейчас она имеет более важные темы для размышлений,

– рассказал Уильям Хенсон.

Действительно, к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл остались считанные дни. Церемония венчания состоится 19 мая в часовне святого Георгия, в Виндзорском дворце. Поэтому невесты завершают последние приготовления к свадьбе. Влюбленные уже определились с музыкальным сопровождением для церемонии и выбрали свадебную карету. На долгожданную свадьбу уже пригласили около 3 тысяч человек.