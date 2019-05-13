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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Почему Епифаний не взял участие в видеообращении, которое инициировал Зеленский: версия BBC

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      Епифаний не присоединился к видеообращению, инициированному Зеленским
      Епифаний не присоединился к видеообращению, инициированному Зеленским / Коллаж 24 канала

      Епифанию не понравился текст, с которым религиозные лидеры Украины обратились к жителям оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Особенно фраза "говорить нужно не языком пушек", которую можно трактовать как призыв к переговорам с пророссийскими боевиками.

      Предостережения относительно текста и участия Филарета

      Почетный патриарх Филарет принял участие в видеообращении религиозных лидеров к жителям Крыма и Донбасса, но предстоятель Православной церкви Украины Епифаний – отказался. Ему предлагали появиться на видео, но иерарху не понравился текст – пишет BBC.

      Читайте также: Церковь разделилась, – Филарет о конфликте с Епифанием

      Епифанию вроде бы предлагали озвучить фразу "говорить нужно не языком пушек". Эта формулировка Епифанию не понравилось – руководитель ПЦУ беспокоился, что выступление с такими словами будет выглядеть призывом к переговорам с лидерами пророссийских боевиков.

      Подробно о видеообращении религиозных лидеров к жителям Донбасса и Крыма – в материале 24 канала

      К тому же, отмечает ВВС, предстоятель Церкви отметил, что участие в видео одновременно его и Филарета "приведет к разночтениям в том, кто в ПЦУ главнее". Сейчас между Филаретом и Епифанием действительно существует определенный конфликт.

      Что известно о конфликте в ПЦУ?​
      Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет допустил раскол православия: он настаивает, что Киевский патриархат до сих пор существует. Также Филарет рассказал о существовании договоренности, согласно которой Епифаний якобы должен представлять церковь за границей, а руководить ею должен, собственно, Филарет.

      В Минкульте говорят, что информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата – ложная. Ведь деятельность УПЦ КП была прекращена путем объединения и присоединения к новосозданной ПЦУ на Поместном соборе 15 декабря 2018 года. А уже 30 января 2019 года зарегистрировали устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ".

      Так, религиозное объединение УПЦ КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.

      Отметим, что пресс-служба ПЦУ в комментарии "Украинской правде" выразила готовность участвовать в межконфессиональной миротворческой деятельности в рамках Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, чтобы вместе "способствовать деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса".

      А сам руководитель ПЦУ Епифаний на встрече с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским говорил, что "Православная церковь Украины поддерживает усилия в приближении победы над агрессором и в установлении справедливого мира на временно оккупированных территориях".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Православная церковь Украины Религия СМИ Епифаний Владимир Зеленский Аннексия Крыма
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