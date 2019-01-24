Почему ЕС категорически не может успокоиться по России: объяснение вице-маршала Сейма Польши

Международное сообщество привыкло к поведению России и хотело бы закрыть на это глаза. Однако Запад не должен забывать, что проблема европейской безопасности концентрируется на границах Украины.

Об этом заявил вице-маршал Сейма Польши Рышард Терлецкий в кулуарах форума "Европа-Украина", пишет "Укринформ".

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Терлецкий отмечает, что в Польше осознают существующие угрозы и пытаются в них убедить ЕС.

С этим бывает по-разному, ведь мир привыкает к агрессии, оккупации и охотно перешел бы к обычной повестки дня (в отношениях с Россией – 24 канал). Это нелегко, но на протяжении многих лет мы напоминаем, что проблема европейской безопасности концентрируется на границах Украины,

– заявил он.

Вице-маршал считает, что проблему агрессии Кремля против Украины лучше понимают в Центрально-Восточной Европе, однако на Западе – хуже. Киев требует последовательной поддержки в европейском направлении.

Терлецкий отметил, что Варшава пытается поддерживать европейское направление, которое выбрала Украина. При этом Терлецкий назвал хорошими отношения между Украиной и Польшей в экономической и военной сферах.

Парламентська ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России. Кроме свободы для незаконно заключенных граждан, Украина в резолюции также осуждает строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море.