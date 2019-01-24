21:53
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Почему ЕС категорически не может успокоиться по России: объяснение вице-маршала Сейма Польши

      87 Читати новину українською
      Проблема безопасности Европы на границах Украины, – вице-маршал Сейма
      Проблема безопасности Европы на границах Украины, – вице-маршал Сейма / Фото из открытых источников

      Международное сообщество привыкло к поведению России и хотело бы закрыть на это глаза. Однако Запад не должен забывать, что проблема европейской безопасности концентрируется на границах Украины.

      Об этом заявил вице-маршал Сейма Польши Рышард Терлецкий в кулуарах форума "Европа-Украина", пишет "Укринформ".

      Читайте также: Когда Украина может стать членом ЕС: в Литве назвали конкретный год

      Терлецкий отмечает, что в Польше осознают существующие угрозы и пытаются в них убедить ЕС.

      С этим бывает по-разному, ведь мир привыкает к агрессии, оккупации и охотно перешел бы к обычной повестки дня (в отношениях с Россией – 24 канал). Это нелегко, но на протяжении многих лет мы напоминаем, что проблема европейской безопасности концентрируется на границах Украины,
      – заявил он.

      Вице-маршал считает, что проблему агрессии Кремля против Украины лучше понимают в Центрально-Восточной Европе, однако на Западе – хуже. Киев требует последовательной поддержки в европейском направлении.

      Терлецкий отметил, что Варшава пытается поддерживать европейское направление, которое выбрала Украина. При этом Терлецкий назвал хорошими отношения между Украиной и Польшей в экономической и военной сферах.

      Парламентська ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России. Кроме свободы для незаконно заключенных граждан, Украина в резолюции также осуждает строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море.

      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Новости Польши Украина – Россия Евросоюз
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      сегодня , 21:53 ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      Наталя Ромашова 4
      Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
      сегодня , 21:04 Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 55
      Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 20:02 Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 475
      Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      сегодня , 19:44 Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      Ірина Лаб'як 1286
      Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом
      сегодня , 19:00 Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом
      103
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Евромайдан. День шестой
       26 ноября 2013 , 11:05 3
      Как узнать о наличии штрафов за нарушение ПДД
       15 сентября 2018 , 17:27
      Украинский футболист может покинуть европейский клуб в январе
       13 декабря 2018 , 10:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук