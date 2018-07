Почему ЕС штрафует Google и другие корпорации США: эксперт назвал 5 причин

С июня прошлого года Европейский союз оштрафовал компанию Alphabet Inc. (материнскую компанию Google Inc.) на 7,7 миллиарда долларов. На прошлой неделе ЕС оштрафовал Google на рекордные 5 миллиардов долларов, и этот штраф побил рекорд июня 2017 года, когда холдинг Alphabet Inc. был оштрафован на 2,7 млрд долл.

Штраф в размере 5 миллиардов долларов был выставлен компании за создание операционной системы Android, которую компания бесплатно предоставляет производителям мобильных устройств в обмен на предварительную установку приложений и сервисов Google на их устройства. Штраф в размере 2,7 млрд долларов стал наказанием за разработку популярной поисковой системы и, опять же, бесплатное предоставление ее всем пользователям в обмен на то, что они согласятся с приоритетным и выгодным расположением некоторых сервисов компании, пишет в статье для AEIdeas ученый из Американского института предпринимательства Марк Джеймисон. Читайте также: Трамп резко высказался относительно рекордного штрафа ЕС против Google Эксперт указывает на 5 причин, почему ЕС штрафует американские технологические компании. Во-первых, по мнению исследователя, это связано с геополитикой. Так, Евросоюз пошел против корпораций США, потому что в перспективе они могли опередить европейские компании, завоевав большую долю рынка. Но даже если план ЕС нацелен на то, чтобы помочь европейским технологическим компаниям, то, к сожалению, он не работает, так как среди 20 мировых лидеров в области технологий нет ни одной компании из Европы, отмечает Джеймисон. Вторая причина заключается в том, что антимонопольная политика ЕС атакует все бизнес-модели, которые делают американские компании успешными, продолжает автор публикации. Третьей причиной эксперт указывает на то, что ЕС не любит "сетевые" эффекты. Поисковая система Google – это двусторонний рынок, на котором пользователи системы (одна сторона рынка) привлекают рекламодателей (вторая сторона рынка). Google обеспечивает работу поисковой системы благодаря деньгам, которые он получает от продажи или рекламы собственных услуг, найденных пользователями в поисковой системе. Чем больше денег зарабатывает Google на рекламе и услугах, тем больше компания готова потратить на то, чтобы сделать свою поисковую систему еще более эффективной и привлекательной для пользователей. Это полезно для потребителей, но вызывает недовольство в ЕС,

– объясняет Джеймисон. Четвертая причина скрывается в отношении ЕС к объединенным сервисам. Они могут быть очень полезными и для пользователей, и для компаний. Иногда пакет сервисов является более доступным для клиентов. Такие пакеты могут увеличивать продажи компании благодаря тому, что позволяют фиксировать расходы на сервисы. Или же такие пакеты позволяют клиентам использовать понравившиеся сервисы, которые они бы не купили, если бы за каждый из них пришлось платить отдельно. ЕС рассматривает это как проблему, если компания добилась успеха и ее сервис является частью какого-либо пакета. Это, наверное, одна из причин, по которой Google оштрафовали в июле. Интернет-гигант предоставил многим компаниям операционную систему Android, но в комплекте предлагались и другие приложения и услуги, доходы от которых покрывали расходы на операционную систему, замечает специалист. И последняя причина, на которую указывает Джеймисон – это то, что ЕС не любит беспорядок, сопровождающий технические инновации. "Успех в создании новых технологий всегда требует готовности уничтожить старые вещи, объявить их устаревшими. Согласно исследованиям, проведенным в ЕС, большинству европейцев очень не нравится эта идея и они часто предпочитают работать в проверенных временем. Поэтому не удивительно, что европейская власть возражает против того, чтобы американские предприниматели приносили новые технологии в Европу, нарушая установленный порядок", – делает вывод автор статьи. Читайте также: Европарламент отклонил директиву об авторском праве в интернете