Почему ЕС "забыл" наложить санкции на офицера ФСБ, руководившего захватом украинских кораблей

Руководитель пограничной службы ФСБ России, адмирал Геннадий Медведев не попал в список новых санкций, которые ЕС ввел из-за агрессии России на Азове. СМИ указали на возможную причастность Финляндии.

Именно Финляндия предотвратила внесение Медведева в новый список от Евросоюза, пишет RFE/RL со ссылкой на собственные дипломатические источники.

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Отметим, в санкционный список США Медведев таки попал вместе с другими тремя российскими чиновниками, причастными к нападению.

Однако источник утверждает, что финская сторона отказалась добавлять Медведева в список от ЕС. Он принимал активное участие в пограничном финско-российском сотрудничестве, в частности в прошлом году участвовал в Арктическом форуме береговых охран, состоявшемся в Финляндии.

Представительство Финляндии в ЕС заявило, что не может комментировать индивидуальную позицию стран-членов союза. Издание Yle отмечает, что глава МИД Тимо Сойни не подтвердил, но и не опроверг информацию.



Геннадий Медведев

24 канал писал, что после оккупации Крыма Медведева назначили начальником пограничного управления ФСБ России в Крыму. Потом он пошел "на повышение".

"Черной" для России стала пятница 15 марта – тогда ЕС, США, Канада и Австралия ввели новые санкции против России из-за захвата украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Кто в списке ЕС?

Сюда попали российские моряки с кораблей "Изумруд", "Суздалец", "Дон" и пограничники, участвовавшие в захвате украинских моряков в Керченском проливе:

Сергей Станкевич – контр-адмирал, начальник так называемого пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя; Андрей Шеин – капитан первого ранга, заместитель начальника так называемого управления береговой охраны ФСБ по Крыму; Александр Дворников – командующий войсками Южного военного округа РФ; Алексей Саляев – командир корабля "Дон"; Андрей Шипицын – командир корабля "Изумруд"; Алексей Шатохин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ в городе Керчь; Руслан Ромашкин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю; Сергей Щербаков – командир малого противолодочного корабля ВМС РФ "Суздалец".

Кто в списке США?

Тут фигурируют четыре российских чиновника, которые были причастны к нападению в Керченском проливе:

Геннадий Медведев, заместитель директора пограничной службы Федеральной службы безопасности России;

Сергей Станкевич, начальник пограничной службы Федеральной службы безопасности России;

Андрей Шеин, заместитель начальника пограничной службы и начальник отдела береговой охраны Федеральной службы безопасности России.

Руслан Ромашкин, начальник пункта управления командованием Федеральной службы безопасности Российской Федерации для Республики Крым и Севастополя.

Также в списке санкций есть шесть российских оборонных компаний с деятельностью и в Крыму. Некоторые из которых незаконно присвоили украинские государственные активы для оказания услуг российским военным.

Ограничения от Канады коснутся 114 человек и 15 компаний. Австралия также ввела санкции против граждан России, причастных к нападению и захвату украинских кораблей. Кроме того, в австралийский список попали главари контролируемых оккупантами районов Донецкой и Луганской областей.

Как Россия захватила украинские корабли вблизи Керченского пролива?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.