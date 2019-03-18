15:50
18 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего не нужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Почему ЕС "забыл" наложить санкции на офицера ФСБ, руководившего захватом украинских кораблей

      86 Читати новину українською
      Финляндия предотвратила санкции ЕС против офицера ФСБ, который контролировал захват украинских кораблей, – СМИ
      Финляндия предотвратила санкции ЕС против офицера ФСБ, который контролировал захват украинских кораблей, – СМИ / Фото из открытых источников

      Руководитель пограничной службы ФСБ России, адмирал Геннадий Медведев не попал в список новых санкций, которые ЕС ввел из-за агрессии России на Азове. СМИ указали на возможную причастность Финляндии.

      Именно Финляндия предотвратила внесение Медведева в новый список от Евросоюза, пишет RFE/RL со ссылкой на собственные дипломатические источники.

      Читайте также: Ответ обязательно будет, – в России прокомментировали новые санкции от ЕС, США и Канады

      Отметим, в санкционный список США Медведев таки попал вместе с другими тремя российскими чиновниками, причастными к нападению.

      Однако источник утверждает, что финская сторона отказалась добавлять Медведева в список от ЕС. Он принимал активное участие в пограничном финско-российском сотрудничестве, в частности в прошлом году участвовал в Арктическом форуме береговых охран, состоявшемся в Финляндии.

      Представительство Финляндии в ЕС заявило, что не может комментировать индивидуальную позицию стран-членов союза. Издание Yle отмечает, что глава МИД Тимо Сойни не подтвердил, но и не опроверг информацию.


      Геннадий Медведев

      24 канал писал, что после оккупации Крыма Медведева назначили начальником пограничного управления ФСБ России в Крыму. Потом он пошел "на повышение".

      "Черной" для России стала пятница 15 марта – тогда ЕС, США, Канада и Австралия ввели новые санкции против России из-за захвата украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

      Кто в списке ЕС?

      Сюда попали российские моряки с кораблей "Изумруд", "Суздалец", "Дон" и пограничники, участвовавшие в захвате украинских моряков в Керченском проливе:

      1. Сергей Станкевич – контр-адмирал, начальник так называемого пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя;
      2. Андрей Шеин – капитан первого ранга, заместитель начальника так называемого управления береговой охраны ФСБ по Крыму;
      3. Александр Дворников – командующий войсками Южного военного округа РФ;
      4. Алексей Саляев – командир корабля "Дон";
      5. Андрей Шипицын – командир корабля "Изумруд";
      6. Алексей Шатохин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ в городе Керчь;
      7. Руслан Ромашкин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю;
      8. Сергей Щербаков – командир малого противолодочного корабля ВМС РФ "Суздалец".

      Кто в списке США?

      Тут фигурируют четыре российских чиновника, которые были причастны к нападению в Керченском проливе:

      • Геннадий Медведев, заместитель директора пограничной службы Федеральной службы безопасности России;
      • Сергей Станкевич, начальник пограничной службы Федеральной службы безопасности России;
      • Андрей Шеин, заместитель начальника пограничной службы и начальник отдела береговой охраны Федеральной службы безопасности России.
      • Руслан Ромашкин, начальник пункта управления командованием Федеральной службы безопасности Российской Федерации для Республики Крым и Севастополя.

      Также в списке санкций есть шесть российских оборонных компаний с деятельностью и в Крыму. Некоторые из которых незаконно присвоили украинские государственные активы для оказания услуг российским военным.

      Ограничения от Канады коснутся 114 человек и 15 компаний. Австралия также ввела санкции против граждан России, причастных к нападению и захвату украинских кораблей. Кроме того, в австралийский список попали главари контролируемых оккупантами районов Донецкой и Луганской областей.

       

      Как Россия захватила украинские корабли вблизи Керченского пролива?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      сегодня
      601431
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости США Евросоюз Санкции Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери продовжують красти, бо в українців "пам'ять коротка"
      сегодня , 15:00 Корупціонери продовжують красти, бо в українців "пам'ять коротка"
      Артем Овдієнко 243
      Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії
      сегодня , 14:31 Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії
      Дмитро Гнап 286
      "Игра престолов": чем сериал отличается от книги
      сегодня , 13:00 "Игра престолов": чем сериал отличается от книги
      Уляна Корицька 1755
      Аннексия Беларуси: как реагировать Киеву на гибридную агрессию Москвы против Минска
      сегодня , 12:01 Аннексия Беларуси: как реагировать Киеву на гибридную агрессию Москвы против Минска
      Андрій Воропаєв 1139
      Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      сегодня , 10:01 Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      ФСБ и СБУ в 2014 году в Крыму сотрудничали, – Наливайченко
       7 февраля 2018 , 15:08
      Умер легендарный игрок Карпат, который выигрывал Кубок СССР-1969
       5 декабря 2018 , 14:06
      Защитник Динамо может перейти в Бетис и стать заменой трансферной цели Реала
       23 января , 16:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук