Почему есть угроза потери независимости Центрального Банка Украины

Всех бы аксакалов, которые привели Украину к званию самой коррумпированной и самой бедной страны Европы давно пора отправить вниз по Днепру. Но они лезут и лезут. И каждый раз предлагают отменить изменения. Потому что с ними очень сложно. С ними думать надо, ведь раньше было просто, напечатал деньги в перед.

Вице-премьер Кубив предлагает передать ряд функций НБУ по монетарной политике совету по финстабильности. И еще просит ключ от квартиры, где деньги лежат. В общем, им бы день продержаться, им бы ночь простоять, им бы до выборов дотянуть.

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Комсомольцы никогда не стареют. И всегда включают смекалку, когда надо. А надо обычно, когда денег хочется. Комсомольцы они такие, любят деньги.

Самый известный комсомолец в Украине, не стареющий душой господин министр предлагает передать ряд функции НБУ по монетарной политике более сговорчивым людям. И эти конечно же совершенно не претендует на независимость Национального Банка, основу основ, краеугольный камень реформ и программы МВФ. Нет нет, никаких претензий, никто на независимость Нацбанка не влияет, но функции у него заберет.

Трудно представить, как видит это все мозг министра экономики. Но очень понятно, зачем это ему. И правительству в целом. Нацбанк не дает хлопцам дышать. Борется с инфляцией, которую провоцируют популистические решения правительства.

А у правительства на носу выборы. И надо заслужить любовь электората. Не станешь же ради этого проводить реформу корпоративного управления, делать приватизацию, вводить рынок земли и продвигать антикоррупционный суд. Это не в украинских традициях. Зато комсомольцы знают простой путь к сердцу электората – напечатать деньги и раздать. Всегда прокатывало. И сейчас должно прокатить.

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И мешает этому только Нацбанк. С его монетарной политикой и людям и министрам. Жить не дает. Нет чтоб раздать дешевые кредиты своим хлопцам, запустить, так сказать, рост экономики. Раньше ведь так работало. И не беда, что на государственные банки пришлось потратить 10 мильярдов долларов денег налогоплательщиков. Это же потом. А сначала нужные ребята получают деньги. И все работает. И всегда Нацбанк мог завалить экономику деньгами, помочь правительству в сложные моменты. Рефинансирование раздать. В общем, есть механизмы. А то, что потом наступает девальвация и резкая инфляция, так это же потом, люди ведь не видят связи. И виноват будет кто-то другой.

Откаты в реформах бывают разные. Но каждый раз во главе них становятся заслуженные деятели политических искусств Украины. Комсомольцы и настоящие коммунисты. Если надо, то под это решение, направленное на поддержку отечественной экономики, отечественного производителя и немного отечественного политикума, легко подпишутся украинские зубры. Этим зубрам очень не нравятся реформы.

Традиции ломают. И вот против Прозорро готов выступить сводный отряд под руководством Кинаха и его молодого ученика Галасюка, сейчас в противоборстве с НБУ министров легко поддержат Стельмах, против реформы газового рынка скажет свое веской слово Юлия Владимировна и Бойко, бороться с "зубожинням" активно будут помогать целый вагон новоявленных социалистов во главе с Добкиным, Каплиным и Кивой (социализм по-украински – последнее пристанище клоунов). Еще пару аксакалов украинской политики никогда не позволят торговать святой украинской землей. Заслуженные люди. Опытные. Знают как работает система.

А теперь Нацбанк жизни не дает, умничает. И комсомольцам трудно жить в такой атмосфере. Когда надо думать. И лучше забрать полномочия назад и не усложнять. Напечатать денюжку и дожить до выборов. А там хоть трава не расти. Тем более, МВФ мешает жить, а тут хоть он и будет против, очень сильно против, но он и так настаивает на невозможном для Украины, так пусть уж помолчит. А потом, после выборов, новая программа.

А казалось бы, речь идет лишь о непонятных словах и какой-то скучной монетераной политике.