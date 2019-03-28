Почему Европа боится масштабного китайского проекта: объяснение Яковины

В Риме состоялось очень важное событие, которому мировая пресса уделила совсем немного внимания. Итальянское правительство принимало у себя в гостях китайского президента Си Цзиньпина. В результате Италия согласилась принять участие в глобальном китайском проекте "Один путь – один пояс".

Журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал, что такое решение Италии насторожило всю Европу.

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Что предполагает китайский проект

"Один путь – один пояс" – это план установления китайского господства в Евразии и Африке в следствии строительства транспортной инфраструктуры колоссальных масштабов. Это десятки аэропортов, трубопроводов, железнодорожных магистралей высокой скорости, шоссейных дорог и линий оптоволоконной связи.



"Один путь – один пояс" может охватить более 60 стран мира

Реализация этого проекта полностью изменит облик мировой транспортной сети и направление перемещения людей, информации, капиталов, товаров. И, конечно, контролировать все это будет Китай.

Реакция Запада

Страны Запада, а также Япония, Корея и Индия очень подозрительно относятся к этой идее. Они считают, что Китай получит слишком большую власть над миром, если у него получится реализовать этот проект. То есть из американоцентричного наш мир превратится в китаецентричный.

Для реализации идеи Китая очень нужны союзники среди стран Запада. И, похоже, что Италия стала первым таким возможным новым союзником.



Си Цзиньпин и Джузеппе Конте

Старые союзники Италии таким решением ужаснулись. Европейские страны боятся, что Китай с удовольствием их заманит в свои сети, возьмет под контроль и поставит себе на службу.

Как остановить действия Китая

По словам Яковины, для этой проблемы есть очень хорошее решение.

Евросоюз должен стать единой федерацией, в которой будет одна общая внешняя политика. Вот тогда он станет мощным голосом в мире,

– добавил журналист.

Смотрите полный выпуск видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 28 марта 2019: