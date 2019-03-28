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      Почему Европа боится масштабного китайского проекта: объяснение Яковины

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      Почему Европа опасается масштабного китайского проекта
      Почему Европа опасается масштабного китайского проекта / Коллаж 24 канала

      В Риме состоялось очень важное событие, которому мировая пресса уделила совсем немного внимания. Итальянское правительство принимало у себя в гостях китайского президента Си Цзиньпина. В результате Италия согласилась принять участие в глобальном китайском проекте "Один путь – один пояс".

      Журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал, что такое решение Италии насторожило всю Европу.

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      Что предполагает китайский проект

      "Один путь – один пояс" – это план установления китайского господства в Евразии и Африке в следствии строительства транспортной инфраструктуры колоссальных масштабов. Это десятки аэропортов, трубопроводов, железнодорожных магистралей высокой скорости, шоссейных дорог и линий оптоволоконной связи.

      один шлях китай
      "Один путь – один пояс" может охватить более 60 стран мира

      Реализация этого проекта полностью изменит облик мировой транспортной сети и направление перемещения людей, информации, капиталов, товаров. И, конечно, контролировать все это будет Китай.

      Реакция Запада

      Страны Запада, а также Япония, Корея и Индия очень подозрительно относятся к этой идее. Они считают, что Китай получит слишком большую власть над миром, если у него получится реализовать этот проект. То есть из американоцентричного наш мир превратится в китаецентричный.

      Для реализации идеи Китая очень нужны союзники среди стран Запада. И, похоже, что Италия стала первым таким возможным новым союзником.

      італія китай
      Си Цзиньпин и Джузеппе Конте

      Старые союзники Италии таким решением ужаснулись. Европейские страны боятся, что Китай с удовольствием их заманит в свои сети, возьмет под контроль и поставит себе на службу.

      Как остановить действия Китая

      По словам Яковины, для этой проблемы есть очень хорошее решение.

      Евросоюз должен стать единой федерацией, в которой будет одна общая внешняя политика. Вот тогда он станет мощным голосом в мире,
      – добавил журналист.

      Смотрите полный выпуск видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 28 марта 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Евросоюз Китай Видеоблоги Торговля Европа
      Источник: 24 канал
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